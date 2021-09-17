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Мать из Купчино приговорили к 4 годам колонии за смертельные травмы младенца и отпустили растить детей

К четырём годам лишения свободы приговорена жительница Фрунзенского района Петербурга, от рук которой погибла маленькая дочь. От немедленного переезда в колонию её спасли ещё двое детей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 17 сентября, Фрунзенский райсуд признал молодую женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью младенца, повлекшем по неосторожности его смерть. «Фонтанка» писала о гибели девочки в марте прошлого года.

Ребёнку был месяц, он родился недоношенным. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы и других повреждений. В уголовном деле указано, что мать нанесла дочери не менее восьми ударов, девочка скончалась в квартире на Будапештской улице.

На момент случившегося 25-летняя женщина была на пятом месяце беременности. Её старшему ребёнку исполнилось два года.

Молодую мать отправили под домашний арест 7 ноября прошлого года, вину она признавала. Фрунзенский суд начал слушать дело весной, приговор провозглашён накануне. Судья назначила 4 года лишения свободы в колонии общего режима и отсрочила наказание на 13 с половиной лет — до тех пор, пока младшему ребёнку фигурантки не исполнится 14 лет.

Часть 4 статьи 111 УК, в соответствии с которой женщина признана виновной, относится к особо тяжким преступлениям Как рассказала «Фонтанке» адвокат Ирина Скурту, отсрочка при такой категории — нерядовое событие. По словам юриста, сейчас это практически стопроцентное освобождение от наказания, но реальный срок всё ещё возможен: если родитель перестанет справляться со своими функциями или совершит новое преступление.

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Комментарии (6)

Chinalove
Ну и чего такого-то? Она ж не в церкви станцевала!
Редиска Здесь
Наказание за такое преступление должно включать пожизненный запрет и близко подходить к детям, своим или чужим. По сути это было преднамеренное убийство ребенка для удовлетворения своих эмоций.
Vsemdobra
Как она могла быть на 5м месяце беременности на момент случившегося ,если её ребёнку был месяц?
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