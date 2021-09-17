Мать из Купчино приговорили к 4 годам колонии за смертельные травмы младенца и отпустили растить детей

Ребёнку был месяц, он родился недоношенным. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы и других повреждений. В уголовном деле указано, что мать нанесла дочери не менее восьми ударов, девочка скончалась в квартире на Будапештской улице.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 17 сентября, Фрунзенский райсуд признал молодую женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью младенца, повлекшем по неосторожности его смерть. «Фонтанка» писала о гибели девочки в марте прошлого года.

На момент случившегося 25-летняя женщина была на пятом месяце беременности. Её старшему ребёнку исполнилось два года.



Молодую мать отправили под домашний арест 7 ноября прошлого года, вину она признавала. Фрунзенский суд начал слушать дело весной, приговор провозглашён накануне. Судья назначила 4 года лишения свободы в колонии общего режима и отсрочила наказание на 13 с половиной лет — до тех пор, пока младшему ребёнку фигурантки не исполнится 14 лет.



Часть 4 статьи 111 УК, в соответствии с которой женщина признана виновной, относится к особо тяжким преступлениям Как рассказала «Фонтанке» адвокат Ирина Скурту, отсрочка при такой категории — нерядовое событие. По словам юриста, сейчас это практически стопроцентное освобождение от наказания, но реальный срок всё ещё возможен: если родитель перестанет справляться со своими функциями или совершит новое преступление.

