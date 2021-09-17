Экс-главу криптобиржи Wex Васильева задержали в Польше. Его искал Казахстан по делу о мошенничестве

В Варшаве задержали бывшего главу крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева. Это произошло еще в августе, но стало известно только сейчас, пишет 17 сентября польская газета Wyborcza.
Со ссылкой на источники издание уточняет, что с польскими властями у мужчины проблем нет — сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан. Там в отношении Васильева возбудили дело о мошенничестве, поэтому его разыскивали по линии Интерпола.
По версии следствия, в сентябре 2018 года Васильев с помощью Wex похитил у жителя Алматы 20 тысяч долларов. Он заочно стал подозреваемым по делу, а в 2019 году был арестован в Италии. Примерно через две недели мужчину отпустили — он рассказал BBC, что в его деле обнаружили некие ошибки.
Биржа WEX (юрлицо — сингапурская компания World Exchange Services) — наследница одной из крупнейших криптоплощадок мира, BTC-e, развалившейся после ареста в 2017 году в Греции её сооснователя Александра Винника. Дмитрий Васильев стал следующим собственником биржи, а осенью 2018 года, согласно расследованию BBC, продал WEX дочери крымского предпринимателя Дмитрия Хавченко, активного участника вооруженного конфликта на Донбассе и близкого к Александру Бородаю.