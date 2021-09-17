Экс-главу криптобиржи Wex Васильева задержали в Польше. Его искал Казахстан по делу о мошенничестве

В Варшаве задержали бывшего главу крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева. Это произошло еще в августе, но стало известно только сейчас, пишет 17 сентября польская газета Wyborcza.



Со ссылкой на источники издание уточняет, что с польскими властями у мужчины проблем нет — сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан. Там в отношении Васильева возбудили дело о мошенничестве, поэтому его разыскивали по линии Интерпола.



По версии следствия, в сентябре 2018 года Васильев с помощью Wex похитил у жителя Алматы 20 тысяч долларов. Он заочно стал подозреваемым по делу, а в 2019 году был арестован в Италии. Примерно через две недели мужчину отпустили — он рассказал BBC, что в его деле обнаружили некие ошибки.

