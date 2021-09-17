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В России осудили мужчину, который убивал кошек на глазах у дочерей

В Удмуртии 39-летний местный житель услышал приговор за жестокое обращение с животными. Об этом 17 сентября сообщает «Интерфакс».

Суд установил, что отец пятерых маленьких детей убивал кошек на глазах у дочерей. Одного котенка он задушил, а второго ударил ножом в шею. Против живодера было возбуждено уголовное дело. Свою вину он полностью признал. Также суд учел удовлетворительную характеристику подсудимого с места работы.

Теперь мужчину ждет год исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства и испытательным сроком 1,5 года.

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