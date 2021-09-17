17 сентября кинокомпания Searchlight представила первый трейлер фильма «Аллея кошмаров» режиссера Гильермо дель Торо.



Главную роль в картине сыграет Брэдли Купер, который предстанет в образе мошенника, убеждающего легковерных клиентов, что может говорить с мертвыми. Его подельницей в опасных манипуляциях станет эффектная врач-психиатр (Кейт Бланшетт).



Трейлер показывает мир в стиле нуар, наполненный мрачными образами. Загадочные события разворачиваются в интерьерах старого цирка. «Человек это или зверь?» — повторяет голос за кадром, «разогревая» зрителей перед тем, как явить им некое существо. Актриса пугающе смеется, на экране вспыхивает огонь, а Брэдли Купер бежит по коридору, оставляя на стенах следы крови.