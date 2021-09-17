17 сентября кинокомпания Searchlight представила первый трейлер фильма «Аллея кошмаров» режиссера Гильермо дель Торо.
Главную роль в картине сыграет Брэдли Купер, который предстанет в образе мошенника, убеждающего легковерных клиентов, что может говорить с мертвыми. Его подельницей в опасных манипуляциях станет эффектная врач-психиатр (Кейт Бланшетт).
Трейлер показывает мир в стиле нуар, наполненный мрачными образами. Загадочные события разворачиваются в интерьерах старого цирка. «Человек это или зверь?» — повторяет голос за кадром, «разогревая» зрителей перед тем, как явить им некое существо. Актриса пугающе смеется, на экране вспыхивает огонь, а Брэдли Купер бежит по коридору, оставляя на стенах следы крови.
В Америке картина получила рейтинг R — подростки до 17 лет допускаются на фильм в сопровождении хотя бы одного из родителей. Ранее режиссер рассказывал, что в фильме не будет мистики, «Аллея кошмаров» — это реалистическая история.
Картина выйдет в мировой прокат в декабре, а до России доберется в конце января. Предыдущий фильм Гильермо дель Торо «Форма воды» получил четыре «Оскара» в 2018 году.