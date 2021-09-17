Отец мальчика, которому собирали 150 млн на укол, тратил их на машины и раздавал под проценты. Теперь ему грозит уголовное дело

Правоохранительные органы в Петербурге готовятся возбудить уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Шушар, который подозревается в том, что несанкционированно тратил деньги, собранные в качестве пожертвований на лечение собственного двухлетнего сына — ребёнку требовался укол лекарством «Золгенсма» за 150 миллионов рублей.



Как сообщает 17 сентября портал 47news, вопросы появились в августе, когда на специальном счёте отца, указанном для пожертвований и регулярно проверяемом, была обнаружена недостача в размере нескольких десятков миллионов. Сам мужчина объяснял это тем, что якобы попал к мошенникам, которые пообещали ему достать лекарство не за 150, а за 25 миллионов. В то же время, по версии полицейских, отец, в желании приумножить капитал, часть средств раздал под проценты, другую потратил на автомобили, рассчитывая перепродать их с выгодой. Кроме этого, он был замечен в пристрастии к игре на спортивных тотализаторах.

