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Отец мальчика, которому собирали 150 млн на укол, тратил их на машины и раздавал под проценты. Теперь ему грозит уголовное дело

В Петербурге готовятся возбудить дело в отношении отца 2-летнего мальчика, которому собирали деньги на лечение

Правоохранительные органы в Петербурге готовятся возбудить уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Шушар, который подозревается в том, что несанкционированно тратил деньги, собранные в качестве пожертвований на лечение собственного двухлетнего сына — ребёнку требовался укол лекарством «Золгенсма» за 150 миллионов рублей.

Как сообщает 17 сентября портал 47news, вопросы появились в августе, когда на специальном счёте отца, указанном для пожертвований и регулярно проверяемом, была обнаружена недостача в размере нескольких десятков миллионов. Сам мужчина объяснял это тем, что якобы попал к мошенникам, которые пообещали ему достать лекарство не за 150, а за 25 миллионов. В то же время, по версии полицейских, отец, в желании приумножить капитал, часть средств раздал под проценты, другую потратил на автомобили, рассчитывая перепродать их с выгодой. Кроме этого, он был замечен в пристрастии к игре на спортивных тотализаторах.

В настоящий момент нуждающийся в лечении ребёнок находится в Центре имени Алмазова, укол ему всё-таки сделают, так как недостача восполнена. Его отцу между тем может грозить статья за мошенничество или за растрату.

Подробнее об этой истории читайте на 47news.

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Комментарии (16)

житель города П.
Тоже сначала хотел воспылать праведным гневом.. Но потом подумал - давал деньги под проценты - возможно хотел быстрее собрать требуемую сумму.. Машины с целью перепродажи - тоже самое.. Казино - не удивляюсь если многим в трудную минуту когда нужны деньги приходят на ум мысли о том что может попробовать выиграть? Давайте не будем осуждать, в конце концов у человека беда с его родным ребёнком.. И хорошо что собрали!)
266093000
После разговоров с Берлагой, Скумбриевичем и Полыхаевым я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей, вера в человечество?(с)
266180157
Странные тут комментарии (про ничего не давать и несите ваши денежки). Мне кажется те, кто перечислял деньги, хотели только одного - чтобы мальчику сделали укол и он остался жить. Судя по тому, что написано в статье - это случится. И это очень хорошо. И, я надеюсь, это никак не повлияет на желание этих людей помочь и в следующий раз.
А отец - да, как то это за гранью всего..
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