Виновник ДТП с четырьмя погибшими попросился на волю досрочно. Суд он не разжалобил

Колпинский районный суд Петербурга не стал условно-досрочно освобождать Александра Брежнева, признанного виновным в ДТП с четырьмя погибшими. Решение вынесено 17 сентября.
На заседании Брежнев заявил, что уже отбыл половину срока наказания и раскаялся. Нарушения режима заключённый не допускает, активно участвует в благоустройстве исправительного учреждения, имеет 12 поощрений, вежлив, корректен, опрятен.
Также в суде заявили о погашении иска в 5,7 млн рублей. Претензия была предъявлена к Брежневу и Горэлектротрансу. Предприятие полностью погасило эту сумму. «Из справки Брежнева следует: погашение иска с лицевого счета — 0.00 рублей. Процессуальные издержки погашены на сумму 171 753 рубля 76 копеек из 260 580 рублей. Таким образом, суд пришел к выводу, что осужденный не предпринимал должных мер для погашения иска по приговору суда, а соблюдение порядка в ИУ [исправительном учреждении] является обязанностью», — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Александр Брежнев приговорен к 7 годам 8 месяцам колонии общего режима за ДТП, в котором погибли четверо сотрудников Горэлектротранса. Мужчина с места аварии сбежал и прятался у родственников в диване. Позже у него в крови нашли наркотики.