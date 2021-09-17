Виновник ДТП с четырьмя погибшими попросился на волю досрочно. Суд он не разжалобил

Колпинский районный суд Петербурга не стал условно-досрочно освобождать Александра Брежнева, признанного виновным в ДТП с четырьмя погибшими. Решение вынесено 17 сентября.



На заседании Брежнев заявил, что уже отбыл половину срока наказания и раскаялся. Нарушения режима заключённый не допускает, активно участвует в благоустройстве исправительного учреждения, имеет 12 поощрений, вежлив, корректен, опрятен.



Также в суде заявили о погашении иска в 5,7 млн рублей. Претензия была предъявлена к Брежневу и Горэлектротрансу. Предприятие полностью погасило эту сумму. «Из справки Брежнева следует: погашение иска с лицевого счета — 0.00 рублей. Процессуальные издержки погашены на сумму 171 753 рубля 76 копеек из 260 580 рублей. Таким образом, суд пришел к выводу, что осужденный не предпринимал должных мер для погашения иска по приговору суда, а соблюдение порядка в ИУ [исправительном учреждении] является обязанностью», — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

