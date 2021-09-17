FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
72.43р85.36р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Виновник ДТП с четырьмя погибшими попросился на волю досрочно. Суд он не разжалобил

Суд в Петербурге отказал в досрочном освобождении виновнику ДТП с погибшими сотрудниками Горэлектротранса

Колпинский районный суд Петербурга не стал условно-досрочно освобождать Александра Брежнева, признанного виновным в ДТП с четырьмя погибшими. Решение вынесено 17 сентября.

На заседании Брежнев заявил, что уже отбыл половину срока наказания и раскаялся. Нарушения режима заключённый не допускает, активно участвует в благоустройстве исправительного учреждения, имеет 12 поощрений, вежлив, корректен, опрятен.

Также в суде заявили о погашении иска в 5,7 млн рублей. Претензия была предъявлена к Брежневу и Горэлектротрансу. Предприятие полностью погасило эту сумму. «Из справки Брежнева следует: погашение иска с лицевого счета — 0.00 рублей. Процессуальные издержки погашены на сумму 171 753 рубля 76 копеек из 260 580 рублей. Таким образом, суд пришел к выводу, что осужденный не предпринимал должных мер для погашения иска по приговору суда, а соблюдение порядка в ИУ [исправительном учреждении] является обязанностью», — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Александр Брежнев приговорен к 7 годам 8 месяцам колонии общего режима за ДТП, в котором погибли четверо сотрудников Горэлектротранса. Мужчина с места аварии сбежал и прятался у родственников в диване. Позже у него в крови нашли наркотики.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

roma.sh82
очень странно что не пожалели и не отпустили дальше людей давить. У нас к таким очень лояльны
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний