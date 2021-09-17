Из Петербурга в Кострому будет ездить двухэтажный поезд

РЖД с 17 декабря запускает фирменный двухэтажный экспресс из Петербурга до Костромы и обратно. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.
Отмечается, что решение принято для «улучшения транспортного обслуживания жителей Костромской области и развития туристических возможностей городов Золотого кольца России». Поезд будет ехать с остановками на станциях Нерехта, Ярославль-Главный, Рыбинск, Сонково, Бежецк, Удомля и Бологое. Время в пути составит 11 часов 54 минуты.
«В составе поезда 10 двухэтажных вагонов купейного типа. Все вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха и отопления, биотуалетами, удобными лестницами с поручнями, энергосберегающими диодными светильниками, жесткими герметичными межвагонными переходами, системами видеонаблюдения, контроля, управления доступом и охраны пассажирского поезда. Предусмотрено купе для людей с ограниченными возможностями здоровья и подъемником для колясок. Вместимость каждого вагона — 64 пассажира», — говорится в сообщении.
Первый поезд отправится из Петербурга 17 декабря в 22:10. В Кострому он прибудет в 10:04 следующего дня. Обратно экспресс поедет 19 декабря. Выезжать на нем из города на Неве можно будет по пятницам, а возвращаться назад — по воскресеньям. В новогодние праздники он будет ходить ежедневно.