FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
72.43р85.36р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Из Петербурга в Кострому будет ездить двухэтажный поезд

РЖД с 17 декабря запускает фирменный двухэтажный экспресс из Петербурга до Костромы и обратно. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

Отмечается, что решение принято для «улучшения транспортного обслуживания жителей Костромской области и развития туристических возможностей городов Золотого кольца России». Поезд будет ехать с остановками на станциях Нерехта, Ярославль-Главный, Рыбинск, Сонково, Бежецк, Удомля и Бологое. Время в пути составит 11 часов 54 минуты.

«В составе поезда 10 двухэтажных вагонов купейного типа. Все вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха и отопления, биотуалетами, удобными лестницами с поручнями, энергосберегающими диодными светильниками, жесткими герметичными межвагонными переходами, системами видеонаблюдения, контроля, управления доступом и охраны пассажирского поезда. Предусмотрено купе для людей с ограниченными возможностями здоровья и подъемником для колясок. Вместимость каждого вагона — 64 пассажира», — говорится в сообщении.

Первый поезд отправится из Петербурга 17 декабря в 22:10. В Кострому он прибудет в 10:04 следующего дня. Обратно экспресс поедет 19 декабря. Выезжать на нем из города на Неве можно будет по пятницам, а возвращаться назад — по воскресеньям. В новогодние праздники он будет ходить ежедневно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266247927
Так много народу ездит в Кострому, что аж двухэтажный?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний