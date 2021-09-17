Из Петербурга в Кострому будет ездить двухэтажный поезд

РЖД с 17 декабря запускает фирменный двухэтажный экспресс из Петербурга до Костромы и обратно. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.



Отмечается, что решение принято для «улучшения транспортного обслуживания жителей Костромской области и развития туристических возможностей городов Золотого кольца России». Поезд будет ехать с остановками на станциях Нерехта, Ярославль-Главный, Рыбинск, Сонково, Бежецк, Удомля и Бологое. Время в пути составит 11 часов 54 минуты.