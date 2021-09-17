Прапорщик тычком в печень учил рядового субординации. Суд в Петербурге выставил ему счёт

О приговоре Заритовскому 17 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Прапорщика признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Так квалифицировали общение фигуранта с солдатом, который вызывающе независимо прошёл мимо старшего по званию в воинской части 14 января.



В центральном проходе казармы танкового батальона рядовой задел начальство плечом и тут же получил урок по субординации. Прапорщик, согласно материалам дела. толкнул солдата в плечо, ударил кулаком в живот. Как результат — тупая травма живота, которую изначально сочли «тяжкими последствиями». В суде прокурор исключил эту часть из обвинения.

