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Прапорщик тычком в печень учил рядового субординации. Суд в Петербурге выставил ему счёт

Военный суд в Петербурге вынес приговор прапорщику, ударившему подчинённого

Побитый солдат привёл прапорщика на скамью подсудимых 224-го гарнизонного военного суда в Петербурге. Перестаравшийсмя с муштрой Сергей Заритовский — в должниках и отлучён от командования на год.

О приговоре Заритовскому 17 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Прапорщика признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Так квалифицировали общение фигуранта с солдатом, который вызывающе независимо прошёл мимо старшего по званию в воинской части 14 января.

В центральном проходе казармы танкового батальона рядовой задел начальство плечом и тут же получил урок по субординации. Прапорщик, согласно материалам дела. толкнул солдата в плечо, ударил кулаком в живот. Как результат — тупая травма живота, которую изначально сочли «тяжкими последствиями». В суде прокурор исключил эту часть из обвинения.

Заритовский частично признал вину. Он уверяет, что в воспитательном рвении был умереннее: в плечо не толкал, кулаком не бил, но рука с животом рядового действительно соприкасалась.

Подсудимый признал толчок в живот и допустил, что это могло поспособствовать ушибу печени потерпевшего.

224-й гарнизонный военный суд назначил Заритовскому 3 года лишения свободы условно и на год лишил права занимать на госслужбе должности с организационно-распорядительными полномочиями. Пострадавшему рядовому он должен выплатить 20 тысяч рублей.

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
Печень в животе рядового сама неосторожно столкнулась с кулаком прапорщика, чего не понятного? И, кстати, бывший министр обороны Сердюков, вроде как, ликвидировал институт прапорщиков в армии?
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