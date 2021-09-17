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Глеб Панфилов покажет «Ивана Денисовича»

С 23 сентября в кино начнут показывать «Ивана Денисовича» — фильм исключительной важности. Как минимум потому, что это экранизация рассказа Солженицына, снятого последним живым классиком советского кино Глебом Панфиловым.

Фото: centpart.ru/
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Он уже работал непосредственно с самим автором — над сериалом по мотивам «Жизни и судьбы», к которому Солженицын писал сценарий и читал закадровый текст. Тогда на экране произошло настоящее чудо: телефильм превратился в фантастической силы коллективное высказывание, каждый участник процесса произнес с экрана свое, сокровенное о жутком опыте репрессий. От «Ивана Денисовича» стоит ждать чего-то близкого: во всяком случае, работал Панфилов над ним вместе со своим давним соавтором, оператором старой закалки Михаилом Аграновичем, а к работе на сей раз не привлек ни одного известного актера и ни одного хоть сколько-то медийного лица. Разве что главная роль досталась Филиппу Янковскому. Это не говоря уже о том, что только Панфилов со своей выучкой, старой школой, выдержанным мастерством и может одолеть сложный, многогранный солженицынский текст, в котором есть и лаконизм, и совершенно романный масштаб.

16+

Иван Чувиляев

Фото: centpart.ru/

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