Он уже работал непосредственно с самим автором — над сериалом по мотивам «Жизни и судьбы», к которому Солженицын писал сценарий и читал закадровый текст. Тогда на экране произошло настоящее чудо: телефильм превратился в фантастической силы коллективное высказывание, каждый участник процесса произнес с экрана свое, сокровенное о жутком опыте репрессий. От «Ивана Денисовича» стоит ждать чего-то близкого: во всяком случае, работал Панфилов над ним вместе со своим давним соавтором, оператором старой закалки Михаилом Аграновичем, а к работе на сей раз не привлек ни одного известного актера и ни одного хоть сколько-то медийного лица. Разве что главная роль досталась Филиппу Янковскому. Это не говоря уже о том, что только Панфилов со своей выучкой, старой школой, выдержанным мастерством и может одолеть сложный, многогранный солженицынский текст, в котором есть и лаконизм, и совершенно романный масштаб.

