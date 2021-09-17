Юные гонщики на древнем автомобиле рвались в Петербург. Их остановили шесть выстрелов

С погоней и стрельбой останавливали нарушителей на автомобиле в Выборгском районе Ленинградской области. Прав у разогнавшегося водителя не нашлось.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 17 сентября, сбросить с хвоста дорожную полицию пытались катавшиеся на «ИЖ». Автомобиль привлёк внимание ДПС поздним вечером 5-го числа в Выборге, у дома 7 по набережной 40-летия ВЛКСМ. Желание пообщаться оказалось невзаимным.

Водитель оставался глух к требованиям об остановке, световым и звуковым сигналам и уверенно гнал в сторону Петербурга. На Ленинградском шоссе полицейские воспользовались табельным оружием. Выстрел в воздух нарушителя не впечатлил, следующие пять пуль выпустили в сторону «ИЖ».