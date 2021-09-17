Петербуржцам расскажут историю Выборгской стороны

Когда идете по улице Александра Матросова в Выборгском районе, знайте, что шествуете по старой границе Петербурга. 21 сентября в Российской национальной библиотеке расскажут, как там появилась магистраль, которую мы сейчас называем Большим Сампсониевским проспектом. Бесплатно, 12+
Жил в конце IV века в Риме священник и врач Сампсон Странноприимец. Сам из богатой семьи, а на врача выучился, чтобы бедных лечить, и когда переселился в Константинополь, устроил приют для нищих и больных. По другой версии, Сампсон вылечил императора Юстиниана, и тот в награду построил по просьбе врача приют и больницу. Вот откуда, если брать совсем издалека, растет название Большого и Малого Сампсониевских проспектов. Если брать ближе, то название растет от деревянной церкви во имя Сампсония Странноприимца — ее Петр I заложил: так отметил победу над шведами в Полтавской битве, это случилось именно в день Сампсония. Правда, буква «п» в названии появилась только в 1822 году. А до того народ говорил «Самсоньевская».
Член Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев расскажет, как формировался Большой Сампсониевский проспект, что было вокруг него и как создавался ландшафт Выборгской стороны — не в смысле земной поверхности, а топонимический ландшафт. Это лекция из цикла «Петербург: за парадным фасадом». Встречаемся 21 сентября в РНБ (Садовая,18), обязательная регистрация на сайте библиотеки. Начало в 18:30.
Александра Шеромова