Петербуржцам расскажут историю Выборгской стороны

Жил в конце IV века в Риме священник и врач Сампсон Странноприимец. Сам из богатой семьи, а на врача выучился, чтобы бедных лечить, и когда переселился в Константинополь, устроил приют для нищих и больных. По другой версии, Сампсон вылечил императора Юстиниана, и тот в награду построил по просьбе врача приют и больницу. Вот откуда, если брать совсем издалека, растет название Большого и Малого Сампсониевских проспектов. Если брать ближе, то название растет от деревянной церкви во имя Сампсония Странноприимца — ее Петр I заложил: так отметил победу над шведами в Полтавской битве, это случилось именно в день Сампсония. Правда, буква «п» в названии появилась только в 1822 году. А до того народ говорил «Самсоньевская».

