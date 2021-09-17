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Фёдор Емельяненко: Президент UFC Дэйна Уайт вёл себя по-хамски

Российский боец Фёдор Емельяненко рассказал о том, как однажды сел за стол переговоров с президентом UFC Дэйной Уайтом. В интервью Telesport, опубликованном 17 сентября, спортсмен заявил, что ему не понравилась манера общения американца.

«Дэйна Уайт некорректно себя повёл, по-хамски разговаривал. Мы встречались с ним на острове, когда я уже подписал контракт с Strikeforce. Они выразили желание встретиться, прилетели на частном самолёте, поговорили», — рассказал Емельяненко.

Уайт хотел подписать контракт с бойцом, но это могло вызвать судебные разбирательства со Strikeforce.

«В итоге я бы не бился ни здесь, ни там, пока шло разбирательство. Это могло длиться годы. На вопрос, готовы ли они выплачивать неустойку, если пойдёт подобный процесс, никто гарантий не дал. Когда я был свободен, Дэйна Уайт ничего не предложил. У меня появился контракт, мне предложили большие суммы, но смысл? Меня бы просто «потушили» без боёв — и всё», — подчеркнул Емельяненко.

Strikeforce — американский промоушен, занимавшийся организацией боёв. Организация была выкуплена UFC и закрылась в 2013 году. Под эгидой промоушена Емельяненко провёл четыре поединка в период с 2009-го по 2011 год. При этом он одержал всего одну победу и потерпел три поражения. Свой следующий поединок Емельяненко проведёт 23 октября, его соперником станет американец Тимоти Джонсон. Бой пройдёт на турнире Bellator в Москве.

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