Фёдор Емельяненко: Президент UFC Дэйна Уайт вёл себя по-хамски

Российский боец Фёдор Емельяненко рассказал о том, как однажды сел за стол переговоров с президентом UFC Дэйной Уайтом. В интервью Telesport, опубликованном 17 сентября, спортсмен заявил, что ему не понравилась манера общения американца.
«Дэйна Уайт некорректно себя повёл, по-хамски разговаривал. Мы встречались с ним на острове, когда я уже подписал контракт с Strikeforce. Они выразили желание встретиться, прилетели на частном самолёте, поговорили», — рассказал Емельяненко.
Уайт хотел подписать контракт с бойцом, но это могло вызвать судебные разбирательства со Strikeforce.
«В итоге я бы не бился ни здесь, ни там, пока шло разбирательство. Это могло длиться годы. На вопрос, готовы ли они выплачивать неустойку, если пойдёт подобный процесс, никто гарантий не дал. Когда я был свободен, Дэйна Уайт ничего не предложил. У меня появился контракт, мне предложили большие суммы, но смысл? Меня бы просто «потушили» без боёв — и всё», — подчеркнул Емельяненко.