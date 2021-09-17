Фёдор Емельяненко: Президент UFC Дэйна Уайт вёл себя по-хамски

Российский боец Фёдор Емельяненко рассказал о том, как однажды сел за стол переговоров с президентом UFC Дэйной Уайтом. В интервью Telesport, опубликованном 17 сентября, спортсмен заявил, что ему не понравилась манера общения американца.



«Дэйна Уайт некорректно себя повёл, по-хамски разговаривал. Мы встречались с ним на острове, когда я уже подписал контракт с Strikeforce. Они выразили желание встретиться, прилетели на частном самолёте, поговорили», — рассказал Емельяненко.



Уайт хотел подписать контракт с бойцом, но это могло вызвать судебные разбирательства со Strikeforce.

