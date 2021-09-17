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Киевское шоссе под Гатчиной сузят и замедлят для ремонта

Дорожный ремонт на время ограничит пропускную способность федеральной трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти. Сначала водителям оставят одну полосу в сторону области, затем — в Петербург.

Как сообщает 17 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 19 и 20 сентября на участке Киевского шоссе с 34-го по 37-й километр будут перекрыты первая и вторая полосы в направлении Ленобласти, а для проезда останется лишь третий ряд. Затем 20 и 21 сентября такая же схема будет действовать на участке с 32-го по 31-й километр трассы в сторону Петербурга.

На шоссе будут менять верхний слой асфальтобетонного покрытия. На период работ скорость движения на участке будет ограничена до 40 км/ч. Ремонт в рамках действующих гарантийных обязательств выполняет АО «ВАД».

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Комментарии (1)

asgard
Объездную чтоли? Что уже ремонт?
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