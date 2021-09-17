Киевское шоссе под Гатчиной сузят и замедлят для ремонта

Дорожный ремонт на время ограничит пропускную способность федеральной трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти. Сначала водителям оставят одну полосу в сторону области, затем — в Петербург.



Как сообщает 17 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 19 и 20 сентября на участке Киевского шоссе с 34-го по 37-й километр будут перекрыты первая и вторая полосы в направлении Ленобласти, а для проезда останется лишь третий ряд. Затем 20 и 21 сентября такая же схема будет действовать на участке с 32-го по 31-й километр трассы в сторону Петербурга.