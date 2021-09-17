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«Будем бежать целую неделю». Фонд AdVita проведёт костюмированный онлайн-забег «Айда, Пушкин» ко Всемирному дню донора костного мозга

Благотворительный фонд AdVita проведёт четвертый благотворительный забег «Айда, Пушкин», приуроченный ко Всемирному дню донора костного мозга. Впервые забег пройдёт в онлайн-формате. «Будем бежать целую неделю», — рассказали «Фонтанке» в фонде.

Бежать можно будет с 19 по 26 сентября в любой точке мира. Вырученные средства фонд направит на развитие российского регистра потенциальных доноров костного мозга.

«Тема нашего костюмированного забега — писатели и герои русской литературы. Символом благотворительного забега является Александр Сергеевич Пушкин. В этом году к нему добавились два новых персонажа — Агния Барто (с зайкой) и Сергей Есенин. Можно выбрать свою виртуальную команду, которую возглавляет один из писателей», — рассказали организаторы.

Традиционно участники забега сами готовят костюмы: в прошлый раз на дистанцию вышли Анна Каренина и Николай Васильевич Гоголь, Кот Бегемот, Золотая Рыбка со стариком, современный Пушкин-мэн, Пиковая Дама, кот Брысь и другие. Многие участники приходят в семейных образах. При этом в фонде подчеркнули, что костюм не является обязательным элементом, можно быть и в обычной спортивной одежде.

Пробежать можно любую дистанцию: предлагаются дистанции 3 и 5 км, но можно выбрать и свободную дистанцию. За каждый пройденный взрослыми участниками километр партнёр забега — одна из крупных IT-компаний — добавит к сбору фонда по 100 рублей.

«Для нас забег — это не только классное мероприятие, но и возможность привлечь внимание к проблемам наших подопечных. Трансплантация костного мозга — шанс на спасение для тысяч людей с различными онкологическими и гематологическими диагнозами. Фонд AdVita оплачивает типирование потенциальных доноров, чтобы увеличить этот шанс для каждого пациента. Пока отечественный регистр гораздо меньше, чем зарубежные базы. Но он уже показал свою эффективность: в передовом российском центре НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой в 2020 году 77% неродственных трансплантаций было проведено от российских доноров. Это невероятный успех нашей медицины, вклад в который сделали жертвователи фонда AdVita, в том числе участники забега прошлых лет», — говорит Алла Райская, административный директор фонда AdVita.

В фонде отметили, что только в 2019 году сбор благотворительного забега «Айда, Пушкин» составил 1 279 033 рубля. Благодаря этому российский регистр потенциальных доноров костного мозга увеличился на 85 человек.

О том, как принять участие в онлайн-забеге, а также зарегистрироваться, можно узнать на сайте мероприятия — zabeg.advita.ru.

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Комментарии (1)

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Уже по слогану видно, что мозг не головной.
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