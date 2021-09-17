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Коммивояжёр-кочевник, любуясь Петербургом, обидел выборжанку. Полиция просит посмотреть на него, чтобы потерпевших стало больше

В Ленобласти задержан предполагаемый мошенник, обманувший пенсионерку

Представитель кочевого народа арестован по подозрению в мошенничестве. Он утверждает, что его приманили красоты Петербурга, а в полиции уверены, что деньги пенсионеров.

Оперативную съёмку с задержанным 17 сентября публикует полицейский главк. По версии правоохранителей, 38-летний торговец пять дней назад обманул немолодую жительницу Выборгского района Ленобласти. Коммивояжёр навестил её в квартире на Красноармейской улице в Светогорске и соблазнил норковой шубой и ортопедическим матрасом.

71-летняя женщина лишилась 43 тысяч рублей, золотого кольца и тем же вечером написала заявление, которое легло в основу дела о мошенничестве. Предполагаемого обидчика полицейские нашли в одном из придорожных отелей в деревне Ям-Ижора. В «Лексусе» представителя кочевого народа обнаружили пару одеял и вещи, которые, как полагают в ведомстве, подготовлены для использования в мошеннической схеме.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Под камеру мужчина рассказал, что приехал в Петербург из Волгограда. «Город посмотреть», — объясняет он. Открыточные виды, похоже, не отпустили, и турист стал торговцем «на базаре». «Подушки, обувь», — описал он ассортимент, заверив, что одеял в нём нет.

Фигурант заключён под стражу по решению суда. В полиции полагают, что 71-летняя выборжанка может быть не единственной, кого он смог ввести в заблуждение.

«В случае если вы или ваши близкие пострадали от действий мужчины, просим сообщить по телефону: +7 921 932–14–47», — обращаются к горожанам из ГУ МВД по Петербургу и области.

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Комментарии (4)

265055770
Слово "цыган" теперь писать запрещено? Нужно выкручиваться, придумывая "кочевников" на лексусах?
кудаужнам
"Я свидетель! А что случилось? Что?" (С)
262370901
Фонтанка, вы это серьезно: "Полиция просит посмотреть на него, чтобы потерпевших стало больше"???
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