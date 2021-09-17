Представитель кочевого народа арестован по подозрению в мошенничестве. Он утверждает, что его приманили красоты Петербурга, а в полиции уверены, что деньги пенсионеров.



Оперативную съёмку с задержанным 17 сентября публикует полицейский главк. По версии правоохранителей, 38-летний торговец пять дней назад обманул немолодую жительницу Выборгского района Ленобласти. Коммивояжёр навестил её в квартире на Красноармейской улице в Светогорске и соблазнил норковой шубой и ортопедическим матрасом.



71-летняя женщина лишилась 43 тысяч рублей, золотого кольца и тем же вечером написала заявление, которое легло в основу дела о мошенничестве. Предполагаемого обидчика полицейские нашли в одном из придорожных отелей в деревне Ям-Ижора. В «Лексусе» представителя кочевого народа обнаружили пару одеял и вещи, которые, как полагают в ведомстве, подготовлены для использования в мошеннической схеме.