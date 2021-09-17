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На Васильевском открыли мемориальную доску звезде «Ошибки резидента»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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На углу Большого проспекта Васильевского острова и 1-й линии, на доме № 20 по ней, 17 сентября прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски народному артисту СССР Георгию Жженову. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов 1 сентября.

Инициатива исходила от петербургского отделения Союза кинематографистов — он же взял на себя финансирование.

Среди самых известных фильмов с участием Жженова — «Исправленному верить», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Экипаж», «Берегись автомобиля», «Горячий снег».

На Васильевском Георгий Жженов прожил первые 22 года — до тех пор, пока актер, окончивший физико-математическую школу и киноотделение Ленинградского техникума сценических искусств, уже снявшийся к тому моменту в фильме «Чапаев», не попал под подозрения в шпионаже и не был арестован в 1938 году. Конкретно в этом доме на Васильевском он жил с 1932 по 1938 год.

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В Ленинград актер вернулся только в 1955 году, когда его полностью реабилитировали. Стал играть в Ленинградском областном драматическом театре, а затем — в Театре имени Ленсовета и вернулся к съемкам. В 1968 году переехал в Москву, где скончался в 2005 году и был похоронен.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Мэн
Вот это по делу,полностью согласен - гениальный актер,один из лучших в советском кинематографе!
Чёрт Опасный
"не попал под подозрения в шпионаже и не был арестован в 1938 году" - вообще-то он был осуждён за шпионаж, а не просто попал под подозрения.
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