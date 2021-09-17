На углу Большого проспекта Васильевского острова и 1-й линии, на доме № 20 по ней, 17 сентября прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски народному артисту СССР Георгию Жженову. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов 1 сентября.
Инициатива исходила от петербургского отделения Союза кинематографистов — он же взял на себя финансирование.
Среди самых известных фильмов с участием Жженова — «Исправленному верить», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Экипаж», «Берегись автомобиля», «Горячий снег».
На Васильевском Георгий Жженов прожил первые 22 года — до тех пор, пока актер, окончивший физико-математическую школу и киноотделение Ленинградского техникума сценических искусств, уже снявшийся к тому моменту в фильме «Чапаев», не попал под подозрения в шпионаже и не был арестован в 1938 году. Конкретно в этом доме на Васильевском он жил с 1932 по 1938 год.
В Ленинград актер вернулся только в 1955 году, когда его полностью реабилитировали. Стал играть в Ленинградском областном драматическом театре, а затем — в Театре имени Ленсовета и вернулся к съемкам. В 1968 году переехал в Москву, где скончался в 2005 году и был похоронен.