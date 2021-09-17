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Не желая нарушать ПДД, петербургский водитель на глазах у полицейских получил сзади

ДТП в Красном Селе произошло рядом с машиной полиции

Небольшое ДТП произошло утром 17 сентября в Красном Селе прямо на глазах у полицейских. Участники аварии подъезжали к пешеходному переходу с одной стороны, а инспекторы — с другой.

Столкновение на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Равенства зафиксировала камера видеонаблюдения, ролик выложен в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». На записи видно, как на «зебру» выходит пешеход. Один водитель останавливается, чтобы пропустить человека, а едущий за ним не успевает среагировать и бьёт машину. Пешеход отбегает назад.

Как раз в этот момент в противоположном направлении ехали инспекторы ГИБДД. Они сразу остановились, включив сигнализацию. Судя по всему, никто не пострадал.

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Комментарии (4)

Марти МакФлай
Можно узнать, где инспекторы включили сигнализацию - в магазине, своих квартирах, служебном автомобиле,выйдя из него?
126745288
и кто-нибудь может объяснить логику: зачем этО водилО после аварии, постояв на месте, решил перекрыть и правую полосу, отъехав на нее?
126745288
очередной нюхач сзади пристроился.
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