Небольшое ДТП произошло утром 17 сентября в Красном Селе прямо на глазах у полицейских. Участники аварии подъезжали к пешеходному переходу с одной стороны, а инспекторы — с другой.



Столкновение на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Равенства зафиксировала камера видеонаблюдения, ролик выложен в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». На записи видно, как на «зебру» выходит пешеход. Один водитель останавливается, чтобы пропустить человека, а едущий за ним не успевает среагировать и бьёт машину. Пешеход отбегает назад.

