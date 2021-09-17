Иллюстрацией поговорки о том, что чужой опыт ничему не учит, может служить запись видеорегистратора. В Невском районе Петербурга пешехода не впечатлил ни красный свет, ни сбитая тут же женщина.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в половине седьмого утра 17 сентября «Вольво» сбил женщину около дома 8 по проспекту Солидарности. Пострадавшей тридцать лет, её госпитализировали с серьёзными травмами.



На записи видеорегистратора зафиксированы первые минуты после аварии. Автомобиль мигает аварийкой, предупреждающий знак установлен, попытки помочь женщине предпринимает предположительно водитель.

