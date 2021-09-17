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Один сбит, другой бежит. В Оккервиле камера показала, как пешеходы ищут собственные грабли

Женщину сбила машина на проспекте Солидарности в Петербурге

Иллюстрацией поговорки о том, что чужой опыт ничему не учит, может служить запись видеорегистратора. В Невском районе Петербурга пешехода не впечатлил ни красный свет, ни сбитая тут же женщина.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в половине седьмого утра 17 сентября «Вольво» сбил женщину около дома 8 по проспекту Солидарности. Пострадавшей тридцать лет, её госпитализировали с серьёзными травмами.

На записи видеорегистратора зафиксированы первые минуты после аварии. Автомобиль мигает аварийкой, предупреждающий знак установлен, попытки помочь женщине предпринимает предположительно водитель.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Спешившего к трамваю мужчину дорожная картина, похоже, не смутила. Пешеход безбоязненно рванул к остановке, не зацикливаясь ни на сигнале светофора, который для него, судя по видео, был красным, ни на примере возможных последствий.

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Комментарии (1)

Athair
Надо штрафы для пешеходов поднимать! Сделать 10000 рублей за переход на красный свет - полиция у переходов и днем и ночью будет бдить ;)

PS: И да, ботинки конфисковать!
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