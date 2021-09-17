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Автобус выехал в лоб самосвалу под Калугой. Погибли оба водителя и пассажир, есть пострадавшие

Трое погибли и 8 человек пострадали в лобовом ДТП с грузовиком и автобусом под Калугой

Фото: УМВД по Калужской области
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Тяжелая авария, унесшая жизни трех человек, произошла вечером 16 сентября в Калужской области. Автобус с пассажирами лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

Как сообщает 17 сентября УМВД по Калужской области, ДТП случилось в 19:15 на 19-м километре автодороги «Медынь — Гусево — Гиреево» в Медынском районе. По предварительным данным, 70-летний мужчина, двигаясь на автобусе ПАЗ в направлении Медыни, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там самосвалом «Купава» под управлением 44-летнего мужчины. На фото видно, что от удара автобусу разворотило переднюю часть, а грузовику — кабину.

В результате аварии оба водителя и один из пассажиров автобуса погибли на месте. В больницу с травмами доставили еще восемь пассажиров ПАЗа — мужчин в возрасте от 21 до 51 года.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется следствие.

Фото: УМВД по Калужской области

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Комментарии (1)

bluxer
Автобус выехал в лоб самосвалу под Калугой. Погибли оба водителя и пассажир, есть пострадавшие

Оба водителя автобуса?
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