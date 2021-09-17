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В Петербурге проходит благотворительный марафон в помощь пожилым людям

Петербургский фонд «Долго и счастливо» запустил благотворительный марафон, приуроченный к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Цель акции — привлечь внимание к проблемам пенсионеров и собрать средства для приобретения самого необходимого.

«Мы собираем средства на острые нужды пенсионеров, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это одинокие нуждающиеся пожилые петербуржцы и жители области, живущие на маленькую пенсию, большая часть которой уходит на лекарства и коммунальные платежи», — рассказали организаторы.

В фонде надеются собрать в ходе марафона 250 тысяч рублей. На эти средства будут закуплены продуктовые наборы для самых малообеспеченных, средства по уходу за лежачими пациентами гериатрических отделений больниц, медикаменты и средства реабилитации для пенсионеров, которые не могут оплатить их самостоятельно.

Марафон продлится по 15 октября. Сделать пожертвование, а также ознакомиться с подробной информацией, можно на странице акции.

По итогам марафона будет размещен подробный отчет на сайте фонда «Долго и счастливо».

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» учрежден 25 января 2016 года. Цель фонда: оказание помощи в оплате лечения, реабилитации, и улучшения условий проживания пожилых людей — жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также помощи пациентам гериатрических отделений городских и областных больниц и домов престарелых.

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