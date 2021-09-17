В Петербурге проходит благотворительный марафон в помощь пожилым людям

Петербургский фонд «Долго и счастливо» запустил благотворительный марафон, приуроченный к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Цель акции — привлечь внимание к проблемам пенсионеров и собрать средства для приобретения самого необходимого. «Мы собираем средства на острые нужды пенсионеров, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это одинокие нуждающиеся пожилые петербуржцы и жители области, живущие на маленькую пенсию, большая часть которой уходит на лекарства и коммунальные платежи», — рассказали организаторы. В фонде надеются собрать в ходе марафона 250 тысяч рублей. На эти средства будут закуплены продуктовые наборы для самых малообеспеченных, средства по уходу за лежачими пациентами гериатрических отделений больниц, медикаменты и средства реабилитации для пенсионеров, которые не могут оплатить их самостоятельно.

Марафон продлится по 15 октября. Сделать пожертвование, а также ознакомиться с подробной информацией, можно на странице акции.



По итогам марафона будет размещен подробный отчет на сайте фонда «Долго и счастливо».

