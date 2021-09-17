Отдохнем нормально только в январе: власти определились с выходными и праздниками в 2022 году

Российское правительство утвердило перенос выходных дней на 2022 год. Согласно календарю, опубликованному в телеграм-канале кабмина, новогодние каникулы продлятся 10 дней, а майские — с
— Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно, — говорится в сообщении правительства. — Нерабочая суббота,
Таким образом, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Первые и вторые майские праздники продлятся по четыре дня — с
В феврале россияне будут отдыхать 23-го числа, в марте — с 6-го по 8-е число (день отдыха с субботы,
Так что 31 декабря без всякой интриги точно будет выходным днем. Постановление об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал еще в прошлом году.