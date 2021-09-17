Отдохнем нормально только в январе: власти определились с выходными и праздниками в 2022 году

Традиционно готовьтесь много отдыхать не только на Новый год, но и в мае

Российское правительство утвердило перенос выходных дней на 2022 год. Согласно календарю, опубликованному в телеграм-канале кабмина, новогодние каникулы продлятся 10 дней, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.