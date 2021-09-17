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Отдохнем нормально только в январе: власти определились с выходными и праздниками в 2022 году

Публикуем календарь выходных.

Традиционно готовьтесь много отдыхать не только на Новый год, но и в мае
Традиционно готовьтесь много отдыхать не только на Новый год, но и в маеФото: Анастасия Москвина / E1.RU
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Российское правительство утвердило перенос выходных дней на 2022 год. Согласно календарю, опубликованному в телеграм-канале кабмина, новогодние каникулы продлятся 10 дней, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

— Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно, — говорится в сообщении правительства. — Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта.

Календарь выходных и рабочих дней в 2022 году
Календарь выходных и рабочих дней в 2022 годуВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Таким образом, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Первые и вторые майские праздники продлятся по четыре дня — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая соответственно.

В феврале россияне будут отдыхать 23-го числа, в марте — с 6-го по 8-е число (день отдыха с субботы, 5 марта, перенесен на понедельник, 7 марта). Выходными в следующем году будут также трехдневные периоды 11–13 июня и 4–6 ноября.

Так что 31 декабря без всякой интриги точно будет выходным днем. Постановление об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал еще в прошлом году.

Традиционно готовьтесь много отдыхать не только на Новый год, но и в мае
Традиционно готовьтесь много отдыхать не только на Новый год, но и в маеФото: Анастасия Москвина / E1.RU
Календарь выходных и рабочих дней в 2022 году
Календарь выходных и рабочих дней в 2022 годуВиталий Калистратов / Сеть городских порталов

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