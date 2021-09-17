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Издательство «Художественная литература» выставили на торги за полмиллиарда

На площадке РАД будет продано издание «Художественная литература»

В Москве выставлены на торги 100% акций АО «Издательство "Художественная литература"». Лот включает в себя участок и офис в центре столицы. Начальная цена — 587,7 млн рублей.

Как сообщает 17 сентября пресс-служба Российского аукционного дома, на площадке которого пройдут торги, актив продадут по поручению Росимущества в соответствии с прогнозным планом приватизации на 2020–2022 годы.

Вместе с акциями будет продан участок площадью 1 468 кв. м и административно-офисное здание общей площадью 4073,9 кв. м на Новой Басманной улице, которые находятся на балансе издательства.

Аукцион состоится 5 октября.

АО «Издательство "Художественная литература"» со 100%-ным государственным участием было создано на базе старейшего российского издательства «Художественная литература». Оно выпускает книги. Уставной капитал предприятия — 143,966 млн рублей, общий совокупный доход за 2020 год составил 647 тысяч рублей.

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Комментарии (1)

Наталия П
Ну всё, "пропал Снупи, сгинул на болотах".. Доход за год видимо от печати визиток? Сложно даже представить с чего такой за год доход
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