Издательство «Художественная литература» выставили на торги за полмиллиарда

В Москве выставлены на торги 100% акций АО «Издательство "Художественная литература"». Лот включает в себя участок и офис в центре столицы. Начальная цена — 587,7 млн рублей.

Как сообщает 17 сентября пресс-служба Российского аукционного дома, на площадке которого пройдут торги, актив продадут по поручению Росимущества в соответствии с прогнозным планом приватизации на 2020–2022 годы.



Вместе с акциями будет продан участок площадью 1 468 кв. м и административно-офисное здание общей площадью 4073,9 кв. м на Новой Басманной улице, которые находятся на балансе издательства.

