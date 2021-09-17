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КАМАЗ под Воронежем въехал в стоящие после ДТП машины. «Форд» комом, разрушена семья, виновник жив и пьян

В ДТП в Воронежской области по вине нетрезвого водителя погибли 5 человек

Пять человек, в том числе маленький ребёнок, погибли и двое пострадали в результате двойной аварии в Воронежской области.

Как сообщает региональное ГУ МВД, 17 сентября около 0:15 на 283-м километре федеральной автодороги Р-298 Курск — Саратов в Панинском районе. По предварительной версии, «Форд Фьюжен» под управлением 43-летней жительницы Аннинского района и грузовик «Вольво», под управлением 51-летнего жителя Калмыкия, стояли на дороге после первого ДТП, когда в них врезался КАМАЗ. Его 51-летний водитель, житель Каширского района, оказался нетрезв, прибор показал 0,9 мг/л. На фотографиях в месте ДТП видно, в какой ком металла превратился «Форд».

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Погибли водитель «Форда» и четыре её пассажира: 47,43, 34 и 3 лет. Все они жители Аннинского района. 71-летняя пассажирка «Форда» выжила, медики оказывают ей помощь. Также пострадал виновник ДТП — водитель КАМАЗа.

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Комментарии (2)

terry18
"Житель Калмыкия" это кто?
Марти МакФлай
Погибших жаль.Но стоит ли оставаться внутри автомобиля после мелкого ДТП на оживленной трассе?
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