Пять человек, в том числе маленький ребёнок, погибли и двое пострадали в результате двойной аварии в Воронежской области.



Как сообщает региональное ГУ МВД, 17 сентября около 0:15 на 283-м километре федеральной автодороги Р-298 Курск — Саратов в Панинском районе. По предварительной версии, «Форд Фьюжен» под управлением 43-летней жительницы Аннинского района и грузовик «Вольво», под управлением 51-летнего жителя Калмыкия, стояли на дороге после первого ДТП, когда в них врезался КАМАЗ. Его 51-летний водитель, житель Каширского района, оказался нетрезв, прибор показал 0,9 мг/л. На фотографиях в месте ДТП видно, в какой ком металла превратился «Форд».

