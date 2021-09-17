В Алданском районе на юге Якутии ведутся аварийно-восстановительные работы после прохождения снежного циклона. Лыжники в республике уже открыли сезон. Сегодня днём в Алдане, по данным Якутского гидрометцентра, плюс 2 градуса.
Как сообщает 17 сентября ТАСС со ссылкой на филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети», мокрый снег стал причиной повреждения линий электропередачи в Алданском районе. К утру энергетики подключили большую часть потребителей, переведя их на резервные линии. Работают семь ремонтных бригад и семь единиц техники.
Вчерашний снегопад был настолько обильным, что утром в пятницу на трассе Центра подготовки по зимним видам спорта лыжники открыли новый сезон.
Ближе к Петербургу тоже есть места, где уже выпадал снег. Это финский город Оулу.