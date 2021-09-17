FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +11
72.43р85.36р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

В России уже есть регион, где надо восстанавливать ЛЭП после снегопада

В Алданском районе на юге Якутии ведутся аварийно-восстановительные работы после прохождения снежного циклона. Лыжники в республике уже открыли сезон. Сегодня днём в Алдане, по данным Якутского гидрометцентра, плюс 2 градуса.

Как сообщает 17 сентября ТАСС со ссылкой на филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети», мокрый снег стал причиной повреждения линий электропередачи в Алданском районе. К утру энергетики подключили большую часть потребителей, переведя их на резервные линии. Работают семь ремонтных бригад и семь единиц техники.

Вчерашний снегопад был настолько обильным, что утром в пятницу на трассе Центра подготовки по зимним видам спорта лыжники открыли новый сезон.

Ближе к Петербургу тоже есть места, где уже выпадал снег. Это финский город Оулу.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
"Сегодня днём в Алдане, по данным Якутского гидрометцентра, плюс 2 градуса." - хха. Удивили. На востоке ЛОбласти сегодня тоже +2 было. Если быть более точным, то +1,1.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний