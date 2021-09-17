В 0:16 поступил вызов на улицу Димитрова (Фрунзенский район), где у дома 24, корпус 1, у легковой «Тойоты» горел салон. Два расчёта (10 человек) справились с огнём к 0:44, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
В 7:28 пожарных вызвали на улицу Шаврова, 12, что в Приморском районе. Моторный отсек «Газели» пять сотрудников МЧС потушили меньше чем за 20 минут.
На кадрах очевидца в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что грузовик задымился прямо на дороге, в левом ряду. Видимо, до прибытия пожарных его пытались потушить бутилированной водой.
Сведения о пострадавших в обоих случаях не поступали, отмечают в ГУ МЧС.