В 0:16 поступил вызов на улицу Димитрова (Фрунзенский район), где у дома 24, корпус 1, у легковой «Тойоты» горел салон. Два расчёта (10 человек) справились с огнём к 0:44, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.



В 7:28 пожарных вызвали на улицу Шаврова, 12, что в Приморском районе. Моторный отсек «Газели» пять сотрудников МЧС потушили меньше чем за 20 минут.

