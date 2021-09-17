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«Газель» на Шаврова загорелась в дороге. Нашлись упаковки воды, но они не помогли

В Петербурге ночью тушили легковую машину, а утром грузовую

Уже дважды за пятницу, 17 сентября, сотрудники МЧС в Петербурге тушили автомобили.

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В 0:16 поступил вызов на улицу Димитрова (Фрунзенский район), где у дома 24, корпус 1, у легковой «Тойоты» горел салон. Два расчёта (10 человек) справились с огнём к 0:44, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

В 7:28 пожарных вызвали на улицу Шаврова, 12, что в Приморском районе. Моторный отсек «Газели» пять сотрудников МЧС потушили меньше чем за 20 минут.

На кадрах очевидца в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что грузовик задымился прямо на дороге, в левом ряду. Видимо, до прибытия пожарных его пытались потушить бутилированной водой.

Сведения о пострадавших в обоих случаях не поступали, отмечают в ГУ МЧС.

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