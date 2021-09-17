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В выходные в Петербурге будет холодать, но хотя бы не поливать

В Петербурге ожидается 10–12 градусов, без существенных осадков

Погода, слишком холодная для середины сентября, в ближайшие дни повышения температуры не обещает. Но один плюс есть — не надо носить с собой зонтики.

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 сентября в Петербурге будет облачно с прояснениями, без дождей, ветер днём северо-восточный, восточный слабый. Воздух с ночных 2–4 градусов днём прогреется до 10–12. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 6 градусов ночью до 16 днём. Сегодня и ночная, и дневная температуры пониженные, отмечает «Яндекс». Но были в истории и более холодные 17 сентября. В 1973 году минимальная дневная температура составила минус 3 градуса. А теплее всего в этот день было в 2001 году, плюс 23.

В выходные ожидается примерно такая же погода: переменная облачность, без существенных осадков. При этом в воскресенье холоднее — не выше 10 градусов.

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Фото: instagram.com/alexeylem
Скриншот с <a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="io-leave-page _" target="_blank">официального портала Северо-Западного УГМС</a>
Скриншот с официального портала Северо-Западного УГМС

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Комментарии (2)

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Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 35 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончили.сь. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

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