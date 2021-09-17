По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 сентября в Петербурге будет облачно с прояснениями, без дождей, ветер днём северо-восточный, восточный слабый. Воздух с ночных 2–4 градусов днём прогреется до 10–12. Атмосферное давление будет слабо повышаться.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 6 градусов ночью до 16 днём. Сегодня и ночная, и дневная температуры пониженные, отмечает «Яндекс». Но были в истории и более холодные 17 сентября. В 1973 году минимальная дневная температура составила минус 3 градуса. А теплее всего в этот день было в 2001 году, плюс 23.

