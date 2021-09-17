Завершилась агитация на выборах в Госдуму

Агитационный период для партий и кандидатов на выборах в Госдуму завершается в пятницу, 17 сентября, следует из календарного плана ЦИК.
Согласно документу, агитационный период для политической партии продолжается со дня принятия политической партией решения о выдвижении федерального списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам и до 00:00 по местному времени 17 сентября 2021 года.
Агитационный период для кандидата, выдвинутого политической партией, установлен документом со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в частях 1 и 4 статьи 43 Федерального закона 20-ФЗ, и до 00:00 по местному времени 17 сентября 2021 года.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях продолжалась с 21 августа до 00:00 по местному времени 17 сентября 2021 года.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.