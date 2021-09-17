FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +11
72.43р85.36р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Завершилась агитация на выборах в Госдуму

Агитационный период для партий и кандидатов на выборах в Госдуму завершается в пятницу, 17 сентября, следует из календарного плана ЦИК.

Согласно документу, агитационный период для политической партии продолжается со дня принятия политической партией решения о выдвижении федерального списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам и до 00:00 по местному времени 17 сентября 2021 года.

Агитационный период для кандидата, выдвинутого политической партией, установлен документом со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в частях 1 и 4 статьи 43 Федерального закона 20-ФЗ, и до 00:00 по местному времени 17 сентября 2021 года.

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях продолжалась с 21 августа до 00:00 по местному времени 17 сентября 2021 года.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний