Завершилась агитация на выборах в Госдуму

Агитационный период для партий и кандидатов на выборах в Госдуму завершается в пятницу, 17 сентября, следует из календарного плана ЦИК.

Согласно документу, агитационный период для политической партии продолжается со дня принятия политической партией решения о выдвижении федерального списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам и до 00:00 по местному времени 17 сентября 2021 года.

Агитационный период для кандидата, выдвинутого политической партией, установлен документом со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в частях 1 и 4 статьи 43 Федерального закона 20-ФЗ, и до 00:00 по местному времени 17 сентября 2021 года.