Избирком Красносельского района Петербурга провёл ночью заседание в WhatsApp и увеличил количество переносных ящиков для голосования

Как отмечают справедливороссы, инициатором срочного собрания стала глава избирательной комиссии Наталия Вайцехович. Она предложила членам комиссии с правом решающего проголосовать по поводу решения об увеличении количества ящиков для голосования вне помещения. Решение об этом ранее комиссия уже принимала. Тогда на участках предполагалось установить количество переносных ящиков для голосования от 0 до 4. В новом решении это количество увеличилось — от 2 до 5.

Территориальная избирательная комиссия №26 Красносельского района Петербурга накануне первого дня голосования провела срочное заседание. Как рассказали «Фонтанке» в партии «Справедливая Россия», проходило оно онлайн 16 сентября в 23 часа в мессенджере WhatsApp.

О причинах такой срочной необходимости увеличить число переносных урн она не сообщила. Отметим, что обычно эти урны используются в случае, если избиратели по уважительной причине (например, болезни) захотели проголосовать дома.

Справедливороссы пожаловались на избирком в онлайн-приёмную ЦИКа.

Как только партия отправила жалобу, избирком снова собрался онлайн и скорректировал решение. Согласно новому проекту, на участках в Красносельского район будет от 2 до 3 переносных ящиков для голосования.