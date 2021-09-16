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Дубль Кемппайнена помог СКА обыграть на выезде «Сочи»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ХК «Сочи». Встреча прошла в Сочи 16 сентября. Армейцы выиграли со счетом 2:0.

Обе шайбы петербургской команды забил Йоонас Кемппайнен на 38 и 43 минутах.

1-й гол:

2-й гол:

Все 15 бросков по своим воротам отбил Ларс Юханссон.

После 7 матчей СКА занимает с 10 очками третье место в турнирной таблице Западной конференции. Впереди ЦСКА (10 очков) и московское «Динамо».

Следующий матч армейцы с Невы проведут 21 сентября в Петербурге против «Амура» из Хабаровска.

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