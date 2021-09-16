Дубль Кемппайнена помог СКА обыграть на выезде «Сочи»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ХК «Сочи». Встреча прошла в Сочи 16 сентября. Армейцы выиграли со счетом 2:0.
Обе шайбы петербургской команды забил Йоонас Кемппайнен на 38 и 43 минутах.
1-й гол:
Хитрющий пас Кузьменко и Кемппайнен оформляет дубль! 2:0 ведем! pic.twitter.com/R4oXMulfNW— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 16, 2021
2-й гол:
Ну наконец-то счет открыт! Спасибо, большинство! И Пыленкову с Кемппайненым тоже, естественно. pic.twitter.com/YPuMQkwKwL— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 16, 2021
Все 15 бросков по своим воротам отбил Ларс Юханссон.
После 7 матчей СКА занимает с 10 очками третье место в турнирной таблице Западной конференции. Впереди ЦСКА (10 очков) и московское «Динамо».
Следующий матч армейцы с Невы проведут 21 сентября в Петербурге против «Амура» из Хабаровска.