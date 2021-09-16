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Кабмин выплатит пострадавшим от паводка в Крыму почти 400 миллионов рублей

Правительство РФ выделило 396,5 миллиона рублей на поддержку граждан, чье жилье пострадало в результате паводков летом этого года на территории Республики Крым. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина 16 сентября.

«Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 396 525,7 тысячи рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в июне — июле 2021 года», — уточняется в документе.

Также Минстрою поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и представить доклад об этом в правительство РФ до 1 февраля.

Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин оценил сумму ущерба от наводнений и паводков в Крыму в 4,6 млрд рублей.

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