Банк «Траст» выставил на продажу строительную компанию «Интеко» за 37,4 млрд рублей

Согласно обнародованному «Трастом» заявлению от 16 сентября, стартовая цена 100% акций «Интеко» — 29,6 млрд руб. Одновременно продается право требования самого банка к компании на 7,8 млрд рублей. Заявки на аукцион принимаются с 16 сентября по 10 ноября, отметили в «Трасте».



Елена Батурина как руководитель «Интеко» возглавляла список богатейших женщин России, сейчас ее подвинула совладелица Wildberries Татьяна Бокальчук. После отставки Лужкова Батурина продала бизнес структурам Бинбанка Микаила Шишханова. Однако из-за финансовых сложностей Бинбанк был подвергнут санации и в 2018 году перешел под контроль «Траста». С 1991 года, когда «Интеко» начала работать, компания построила более 5 млн кв. м жилья, преимущественно в Москве. В Петербурге она реализовала проект элитного дома на Конногвардейском бульваре и гостиничный комплекс в Петергофе. Среди так и не воплощенных в жизнь проектов — большой жилой квартал в районе Пулково.

