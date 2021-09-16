Пожизненно осуждённым в Дании хотят запретить заводить новые романтические отношения из-за возможного появления фанатов

Власти Дании внесли на рассмотрение в местный парламент законопроект, согласно которому осуждённым на пожизненный срок будет запрещено заводить новые романтические отношения. Предполагается, что он вступит в силу в 2022 году.



Как сообщает 16 сентября BBC, согласно документу, осуждённые первые 10 лет заключения смогут общаться исключительно с теми, с кем они уже были знакомы до попадания в тюрьму. В правительстве полагают, что это позволит предотвратить появление у преступников фанатов.



В сообщении уточняется, что данный законопроект появился на свет после истории любви 17-летней датчанки Каммиллы Курштейн к 49-летнему Петеру Мадсену, приговорённому в 2018 году к пожизненному сроку за убийство и расчленение журналистки Ким Валль. В 2020 году Мадсен женился в тюрьме на 39-летней российской художнице Дженни Курпен. До этого несовершеннолетняя Курштейн переписывалась и общалась с ним два года по телефону и после свадьбы начала ревновать его к жене.

