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Пожизненно осуждённым в Дании хотят запретить заводить новые романтические отношения из-за возможного появления фанатов

В Дании осуждённым пожизненно запретят в первые десять лет отбывания наказания заводить новые романтические знакомства

Власти Дании внесли на рассмотрение в местный парламент законопроект, согласно которому осуждённым на пожизненный срок будет запрещено заводить новые романтические отношения. Предполагается, что он вступит в силу в 2022 году.

Как сообщает 16 сентября BBC, согласно документу, осуждённые первые 10 лет заключения смогут общаться исключительно с теми, с кем они уже были знакомы до попадания в тюрьму. В правительстве полагают, что это позволит предотвратить появление у преступников фанатов.

В сообщении уточняется, что данный законопроект появился на свет после истории любви 17-летней датчанки Каммиллы Курштейн к 49-летнему Петеру Мадсену, приговорённому в 2018 году к пожизненному сроку за убийство и расчленение журналистки Ким Валль. В 2020 году Мадсен женился в тюрьме на 39-летней российской художнице Дженни Курпен. До этого несовершеннолетняя Курштейн переписывалась и общалась с ним два года по телефону и после свадьбы начала ревновать его к жене.

Глава Минюста Дании Ник Хеккеруп заявил, что такие отношения «необходимо прекратить». «Осуждённые не должны превращать тюрьмы в центры знакомств и медиаплощадки для хвастовства своими преступлениями», — отметил он.

Также законопроект запрещает заключённым публиковать в соцсетях сообщения о своих преступлениях и обсуждать их в подкастах.

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