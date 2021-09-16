О случившемся «Фонтанке» 16 сентября сообщила жительница дома № 39/2 по улице Кораблестроителей. По словам Елены, в воде оказалась её квартира и ещё две ниже, при этом прорывом произошедшее не назвать — труба в её квартире срезана.

«14-го числа производили ремонт по жалобе соседа с нижнего этажа. В моей квартире новые батареи и ремонт, но работник УК показал фотографии подтёков у соседа и настоял, чтобы я осуществила доступ к стояку. Трубу срезали, провозились часов пять и ушли, не закончив ремонт. Не оказалось нужных инструментов и, видимо, желания. Сказали, что устали», — рассказывает Елена.

Закончить работу мастера обязались через день по договорённости с хозяйкой, но 15 сентября из срезанной трубы хлынула вода: сначала холодная, а потом кипяток. Елена была с ребёнком, обошлось без травм, но залило, по её словам, основательно.



«Било фонтаном так, что со стены смыло штукатурку. Нужны были сапоги резиновые. До сих пор сушим», — говорит она, добавляя, что вода стекла в оставшуюся от трубы дырку к соседу снизу, квартире под ним также досталось.



Батареи в тот же вечер починили, греть они пока не начали. Узнать по горячей линии УК о том, кто будет отвечать за испорченный ремонт, жительнице не удалось: «Сказали, что неизвестный решил включить отопление, как результат — потоп, а мы якобы сами виноваты, что пустили без договора».



Дом на Кораблестроителей, 39/2, находится под управлением «Сити Сервис» — структурного подразделения УК «ДОМСПБ». Как сообщил «Фонтанке» представитель компании, возмещение ущерба согласно действующему законодательству гарантирует акт о залитии квартиры. Он составлен, урегулировать вопрос возможно в досудебном порядке.

