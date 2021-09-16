О случившемся «Фонтанке» 16 сентября сообщила жительница дома № 39/2 по улице Кораблестроителей. По словам Елены, в воде оказалась её квартира и ещё две ниже, при этом прорывом произошедшее не назвать — труба в её квартире срезана.
«14-го числа производили ремонт по жалобе соседа с нижнего этажа. В моей квартире новые батареи и ремонт, но работник УК показал фотографии подтёков у соседа и настоял, чтобы я осуществила доступ к стояку. Трубу срезали, провозились часов пять и ушли, не закончив ремонт. Не оказалось нужных инструментов и, видимо, желания. Сказали, что устали», — рассказывает Елена.
Закончить работу мастера обязались через день по договорённости с хозяйкой, но 15 сентября из срезанной трубы хлынула вода: сначала холодная, а потом кипяток. Елена была с ребёнком, обошлось без травм, но залило, по её словам, основательно.
«Било фонтаном так, что со стены смыло штукатурку. Нужны были сапоги резиновые. До сих пор сушим», — говорит она, добавляя, что вода стекла в оставшуюся от трубы дырку к соседу снизу, квартире под ним также досталось.
Батареи в тот же вечер починили, греть они пока не начали. Узнать по горячей линии УК о том, кто будет отвечать за испорченный ремонт, жительнице не удалось: «Сказали, что неизвестный решил включить отопление, как результат — потоп, а мы якобы сами виноваты, что пустили без договора».
Дом на Кораблестроителей, 39/2, находится под управлением «Сити Сервис» — структурного подразделения УК «ДОМСПБ». Как сообщил «Фонтанке» представитель компании, возмещение ущерба согласно действующему законодательству гарантирует акт о залитии квартиры. Он составлен, урегулировать вопрос возможно в досудебном порядке.
«Для обеспечения максимально комфортного старта отопительного сезона для жителей домов нашей компанией на дополнительный ограниченный объем работ привлекаются профильные подрядные организации. Указанные работы на адресе производились как раз такой подрядной организацией, и несогласованность действий подрядчика привела к возникновению залития. Управляющая компания «Сити Сервис», независимо от установления виновников ситуации, гарантирует клиентам возмещение ущерба», — комментируют в пресс-службе. По факту несвоевременного включения отопления начали служебное расследование. Ситуацию взяла под контроль пресс-служба, с подтопленными жильцами пообещали связаться напрямую.