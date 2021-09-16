«Русские очень упрямые». Трамп дал совет, что делать с не желающей прививаться россиянкой

Бывший президент США Дональд Трамп дал совет телеведущему Грегу Гатфелду, что делать с не желающей пройти вакцинацию русской женой.



«Я хочу задать вам вопрос о COVID-19. <...> Моя жена до сих пор не вакцинирована. И я все время говорю ей, что надо сделать прививку, но она этого так и не сделала. Что бы вы ей сказали?» — спросил Гатфелд у Трампа во время интервью для Fox News.



Экс-глава государства сначала поинтересовался, почему женщина этого не делает. Он даже допустил, что за таким решением могут стоять религиозные причины. Однако телеведущий ответил, что супруга просто «настроена скептически».

