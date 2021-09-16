«Русские очень упрямые». Трамп дал совет, что делать с не желающей прививаться россиянкой

Бывший президент США Дональд Трамп дал совет телеведущему Грегу Гатфелду, что делать с не желающей пройти вакцинацию русской женой.
«Я хочу задать вам вопрос о COVID-19. <...> Моя жена до сих пор не вакцинирована. И я все время говорю ей, что надо сделать прививку, но она этого так и не сделала. Что бы вы ей сказали?» — спросил Гатфелд у Трампа во время интервью для Fox News.
Экс-глава государства сначала поинтересовался, почему женщина этого не делает. Он даже допустил, что за таким решением могут стоять религиозные причины. Однако телеведущий ответил, что супруга просто «настроена скептически».
«Ну, она русская. Ничего не получится», — резюмировал Трамп.
Гатфелд согласился с ним, заметив, что «с русским не поспоришь». Лидер республиканцев, в свою очередь, охарактеризовал русских как «очень умных» и «очень упрямых». В итоге Трамп посоветовал дать женщине свободу делать все, что она считает нужным.
Грег Гатфелд с 2003 года женат на 39-летней Елене Мусса из России. Она — бывшая модель.