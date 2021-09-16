«Осенний марафон»: в Петербурге пройдет володинский театральный фестиваль «Пять вечеров»

Традиционно проходящий в феврале театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Володина в этом году пришлось передвинуть на сентябрь — поэтому программа называется «Осенний марафон». Показы пройдут с 21 по 25 сентября.

Откроется фестиваль 21 сентября спектаклем «Пять вечеров» Театра им. Г. Камала (Казань). Режиссер Айдар Заббаров рассказывает историю, время действия которой приходится на первые послесталинские времена, как вневременную — с архетипическими героями и метафорическим планом негероического сюжета.

22 сентября на сцене Театра «На Литейном» покажут «Герб города Эн», поставленный режиссером Павлом Зобниным в Березниковском драматическом театре. Четверо героев — Лиза и Тошик, Тамара и Торик — мечтают о счастье, но в итоге терпят крах. Центральной здесь становится фигура художника, способного даже в безнадежных обстоятельствах продолжать украшать унылую реальность.

23 сентября на Новой сцене Александринского театра сыграют спектакль «Девочка Надя, что тебе надо?», поставленного в московском «Современнике». Режиссер Иван Комаров, инсценируя киноповесть Геннадия Шпаликова, одного из самых удивительных авторов 1960-х, решил поразмышлять — возможен ли сегодня герой, готовый на самопожертвование ради собственной идеи.

В тот же день, 23 сентября, на сцене театра «На Литейном» пройдут два показа спектакля краснодарского «Одного театра» по произведениям Олега Григорьева «Я умер от варенья». От рождения до смерти мы все проходим через определенные пункты, и режиссер Дмитрий Егоров задается вопросом что это на самом деле — жизнь или житуха, как выразился бы петербургский поэт Григорьев.

На сцене Театра Малыщицкого в рамках офф-программы состоится показ еще одной версии «Герба города Эн». Петр Шерешевский исследует фигуру художника и его судьбу в нынешнем мире, а провинциальный город Эн — его очевидная метафора.

24 сентября на сцене театра «На Литейном» московский театр «Человек» сыграет спектакль «Причал». Это вторая постановка в программе фестиваля по тексту Геннадия Шпаликова. Режиссер Даниил Чащин воссоздает на сцене не только особый мир киносценария, который так никогда и не был экранизирован, но и пытается уловить и передать настроение «обреченного счастья» и растерянности, свойственные финалу эпохи «оттепели».

Начало в 19:00, 12+

