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Пока футболист «Челси» играл против «Зенита», его дом обокрали

Дом игрока футбольного клуба «Челси» Риса Джеймса подвергся нападению. Как сообщил сам 21-летний спортсмен, воры проникли к нему вечером 14 сентября, во время матча с петербургским «Зенитом» в Лиге чемпионов.

«Группа трусливых воров ворвалась в мой дом. Они унесли в свой автомобиль тяжелый сейф, в котором были некоторые личные вещи. Я никогда не храню ювелирные украшения в доме, поэтому все, что хранилось в сейфе, — это мои медали за победу в Лиге чемпионов, Суперкубке и за второе место на Евро-2020. Я обращаюсь ко всем моим болельщикам «Челси» и сборной Англии с просьбой помочь выявить и найти этих криминальных элементов, которые никогда не смогут расслабиться, поскольку количество улик растет», — написал Джеймс в Instagram, разместив видео преступления.

По словам футболиста, у полиции уже есть информация о преступниках и в ближайшее время их могут арестовать.

«Челси» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов победил «Зенит» со счетом 1:0. Джеймс отыграл весь матч.

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Комментарии (1)

syshsun
Видимо,играй он против другой команды,такого бы не случилось.
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