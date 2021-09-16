Дом игрока футбольного клуба «Челси» Риса Джеймса подвергся нападению. Как сообщил сам 21-летний спортсмен, воры проникли к нему вечером 14 сентября, во время матча с петербургским «Зенитом» в Лиге чемпионов.



«Группа трусливых воров ворвалась в мой дом. Они унесли в свой автомобиль тяжелый сейф, в котором были некоторые личные вещи. Я никогда не храню ювелирные украшения в доме, поэтому все, что хранилось в сейфе, — это мои медали за победу в Лиге чемпионов, Суперкубке и за второе место на Евро-2020. Я обращаюсь ко всем моим болельщикам «Челси» и сборной Англии с просьбой помочь выявить и найти этих криминальных элементов, которые никогда не смогут расслабиться, поскольку количество улик растет», — написал Джеймс в Instagram, разместив видео преступления.

