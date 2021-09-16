Пропавших в Покрове школьников нашли. Они ехали в электричке в Подмосковье

В Подмосковье нашли трех мальчиков, которые пропали в городе Покрове во Владимирской области. Об этом 16 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.



Витю Чуваева (12 лет), Витю Вознова (11 лет) и Тимура Субботина (8 лет) не видели с 14 сентября. К их поискам подключились полиция и волонтеры.



Обнаружили школьников в электричке на железнодорожной станции в городе Орехово-Зуево.



«Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району во взаимодействии с коллегами из линейного отдела полиции на железнодорожной станции Орехово-Зуево ЛУ МВД России на станции Москва-Курская и СУ СК по Владимирской области при содействии граждан установили местонахождение несовершеннолетних жителей Владимирской области, ранее объявленных без вести пропавшими», — рассказали в ведомстве.

