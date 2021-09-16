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Twitter не выплатила ни одного штрафа в России с начала года. Соцсетью займутся приставы

Суд пытается через приставов взыскать штрафы с Twitter

Таганский суд Москвы хочет через Службу судебных приставов принудительно взыскать штрафы с соцсети Twitter. Об этом 16 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

«В связи с истечением срока добровольного исполнения решения суда судебным приставам сегодня направлены материалы для принудительного исполнения решения о взыскании назначенных компании Twitter административных штрафов», — заявила Гуринчук информагентству.

По ее словам, соцсеть Twitter обязана заплатить 8,9 млн рублей по судебным решениям, которые уже вступили в силу.

Как пишет РИА Новости, TikTok в 2021 году заплатил 2,6 млн рублей штрафа, а Google — 3,5 млн рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что за неудаление запрещенной в России информации общая сумма штрафов Facebook составляет около 90 млн рублей, Twitter — более 45 млн рублей, а Telegram — 35 млн рублей.

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Комментарии (4)

Dimitry Antonov
Следующим шагом, судя по всему, можно ожидать попытку взыскания долгов непосредственно с пользователей.
Аппаратчик мокрой классификации
"Соцсетью займутся приставы" - а они тогда Дмитрию Анатольевичу нажалуются!! :))
AndrewBarsik
Каковы судебные решения, таково и отношение к их исполнению. Невозможно читать их без слёз. В советское время плодящие "судебные решения" существа в мантиях не смогли бы получить аттестат об окончании 8-ми классов, завалив экзамен по русскому языку.
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