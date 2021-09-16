Twitter не выплатила ни одного штрафа в России с начала года. Соцсетью займутся приставы

Таганский суд Москвы хочет через Службу судебных приставов принудительно взыскать штрафы с соцсети Twitter. Об этом 16 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.
«В связи с истечением срока добровольного исполнения решения суда судебным приставам сегодня направлены материалы для принудительного исполнения решения о взыскании назначенных компании Twitter административных штрафов», — заявила Гуринчук информагентству.
По ее словам, соцсеть Twitter обязана заплатить 8,9 млн рублей по судебным решениям, которые уже вступили в силу.
Как пишет РИА Новости, TikTok в 2021 году заплатил 2,6 млн рублей штрафа, а Google — 3,5 млн рублей.
Ранее «Фонтанка» писала, что за неудаление запрещенной в России информации общая сумма штрафов Facebook составляет около 90 млн рублей, Twitter — более 45 млн рублей, а Telegram — 35 млн рублей.