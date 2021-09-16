Twitter не выплатила ни одного штрафа в России с начала года. Соцсетью займутся приставы

Таганский суд Москвы хочет через Службу судебных приставов принудительно взыскать штрафы с соцсети Twitter. Об этом 16 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.



«В связи с истечением срока добровольного исполнения решения суда судебным приставам сегодня направлены материалы для принудительного исполнения решения о взыскании назначенных компании Twitter административных штрафов», — заявила Гуринчук информагентству.



По ее словам, соцсеть Twitter обязана заплатить 8,9 млн рублей по судебным решениям, которые уже вступили в силу.

