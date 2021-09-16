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В Новой Зеландии нашли останки пингвинов-гигантов с очень длинными ногами

Палеонтологи признали, что в Новой Зеландии в олигоценовую эпоху жили гигантские пингвины, которые могли достигать 1,4 метра в высоту из-за необычно длинных ног. Об этом 16 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Journal of Vertebrate Paleontology.

Окаменелые останки этих пингвинов в 2006 году нашли школьники во время экскурсии на острове Северный. Новый вид специалисты из Университета Мэсси назвали Kairuku waewaeroa. Первое слово — название другого вида гигантских пингвинов (но не таких высоких), а второе на языке коренного народа маори означает «длинные ноги».

Ученые оценили возраст находки в 27,3 — 34,6 миллиона лет. Согласно результатам исследований, эволюция древнейших пингвинов началась сразу после исчезновения динозавров.

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Комментарии (3)

bluxer
Даёшь клонирование этих пингвинов.
Avs7153
Казалось бы - причём здесь выборы?
07A
Вот так и в жизни, убери хищников и в обществе останутся одни карлики!
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