В Новой Зеландии нашли останки пингвинов-гигантов с очень длинными ногами

Палеонтологи признали, что в Новой Зеландии в олигоценовую эпоху жили гигантские пингвины, которые могли достигать 1,4 метра в высоту из-за необычно длинных ног. Об этом 16 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Journal of Vertebrate Paleontology.



Окаменелые останки этих пингвинов в 2006 году нашли школьники во время экскурсии на острове Северный. Новый вид специалисты из Университета Мэсси назвали Kairuku waewaeroa. Первое слово — название другого вида гигантских пингвинов (но не таких высоких), а второе на языке коренного народа маори означает «длинные ноги».

