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Эстония внезапно признала все вакцины от коронавируса в мире. Сертификат на русском также подойдет

Привитые любой вакциной от COVID-19 смогут посещать Эстонию

Эстонский департамент здоровья разрешил подтверждать «инфекционную безопасность» любыми признанными в мире вакцинами.

«Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной», — цитирует 16 сентября заявление ведомства Delfi.

Привитые в других странах должны предоставить паспорт вакцинации или официально подтвержденную распечатку из базы данных. В республике примут документ и на русском языке. Также Эстония рассмотрит сертификаты на английском и эстонском.

В Эстонии полностью привито уже 43,35%. В стране применяют препараты от Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

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Комментарии (12)

***_555
Теперь им надо открыть свой супермаркет по продаже 5-летних виз и сырный туризм переключится на Нарву.
Dazdraperma
И ничего удивительного. Педантичные и ответственные эстонские функционеры от медицины самым тщательным образом проверили эффективность каждой из выпущенных вакцин. Результат их удовлетворил. Потому и признали.
Holden_C
Эсты пускали с сертификатом с Госуслуг уже летом, так что ничего нового. Другое дело, что наши не выпускают - нужно обоснование.
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