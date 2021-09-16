Эстония внезапно признала все вакцины от коронавируса в мире. Сертификат на русском также подойдет

Эстонский департамент здоровья разрешил подтверждать «инфекционную безопасность» любыми признанными в мире вакцинами.



«Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной», — цитирует 16 сентября заявление ведомства Delfi.



Привитые в других странах должны предоставить паспорт вакцинации или официально подтвержденную распечатку из базы данных. В республике примут документ и на русском языке. Также Эстония рассмотрит сертификаты на английском и эстонском.

В Эстонии полностью привито уже 43,35%. В стране применяют препараты от Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

