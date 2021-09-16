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Роналду переехал в другой особняк из-за надоедливых овец

Нападающему футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пришлось переехать из своего особняка в Англии. Ему мешало стадо овец, которые шумели по утрам, сообщает 16 сентября The Sun.

Кроме того, семью спортсмена смущало, что дом стоял на открытом месте, а рядом проходила пешеходная дорожка. В этом плане новый особняк безопаснее: его скрывают от посторонних глаз сады, хотя неподалеку находятся ночные клубы.

«Роналду — настоящий профессионал, который уделяет много внимания отдыху и восстановлению после игр, поэтому было решено, что будет лучше, если он и его семья переедут», — рассказал источник издания.

Предыдущий дом футболиста оценивается в шесть миллионов фунтов стерлингов, нынешний — в два раза дешевле. На новом участке есть бассейн, кинозал и гараж на четыре машины.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как Роналду случайно попал мячом по девушке-стюарду во время разминки перед матчем Лиги чемпионов с швейцарским «Янг Бойз». Пострадавшая упала, ей оказывали медицинскую помощь.

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Комментарии (4)

rpu01
Овцы, это поклонники Роналду...
bebop
сможет уединяться с партнерами и не травмировать психику окружающих
Pilat
Я не удивлён....
А вот овцы....скорее всего в недоумении.
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