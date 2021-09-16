Роналду переехал в другой особняк из-за надоедливых овец

Нападающему футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пришлось переехать из своего особняка в Англии. Ему мешало стадо овец, которые шумели по утрам, сообщает 16 сентября The Sun.



Кроме того, семью спортсмена смущало, что дом стоял на открытом месте, а рядом проходила пешеходная дорожка. В этом плане новый особняк безопаснее: его скрывают от посторонних глаз сады, хотя неподалеку находятся ночные клубы.



«Роналду — настоящий профессионал, который уделяет много внимания отдыху и восстановлению после игр, поэтому было решено, что будет лучше, если он и его семья переедут», — рассказал источник издания.

