В Петербурге пройдёт велопробег в поддержку детей, оставшихся без попечения родителей

Петербургский благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Дети ждут» приглашает всех любителей двухколесного транспорта на велопробег в поддержку своих подопечных.
Велопробег состоится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 18 сентября.
«Участвовать в велопробеге можно вне зависимости от уровня подготовки. Это не спортивное соревнование. Цель — помочь детям, а заодно провести субботнее утро с пользой для здоровья в компании друзей и единомышленников», — рассказали организаторы, отметив, что все собранные в ходе велопробега средства будут направлены на работу проектов фонда, который оказывает поддержку детям, оставшимся без попечения родителей.
Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 7 километров. Маршрут пройдет по Среднеохтинскому проспекту и далее по шоссе Революции до Ильинских садов. Финиш — в Малом Ильинском саду, на живописном берегу реки Охты, где всех участников будет ждать награждение и семейный праздник под открытым небом. В программе: спектакль «Волшебный сундучок» от уличного театра «СоЛу», представление от артистов Упсала-цирка, мастер-класс по зумбе, эстафета «Мама, папа, я — спортивная семья!», полевая кухня и другие активности.
Старт в 11:00 от торгового комплекса «Охта Молл». Подробности и обязательная регистрация на сайте велопробег.дети-ждут.рф.
«Если нет своего велосипеда — не беда, его можно будет взять в аренду прямо на старте», — говорят организаторы.