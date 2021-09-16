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В Петербурге пройдёт велопробег в поддержку детей, оставшихся без попечения родителей

Петербургский благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Дети ждут» приглашает всех любителей двухколесного транспорта на велопробег в поддержку своих подопечных.

Велопробег состоится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 18 сентября.

«Участвовать в велопробеге можно вне зависимости от уровня подготовки. Это не спортивное соревнование. Цель — помочь детям, а заодно провести субботнее утро с пользой для здоровья в компании друзей и единомышленников», — рассказали организаторы, отметив, что все собранные в ходе велопробега средства будут направлены на работу проектов фонда, который оказывает поддержку детям, оставшимся без попечения родителей.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 7 километров. Маршрут пройдет по Среднеохтинскому проспекту и далее по шоссе Революции до Ильинских садов. Финиш — в Малом Ильинском саду, на живописном берегу реки Охты, где всех участников будет ждать награждение и семейный праздник под открытым небом. В программе: спектакль «Волшебный сундучок» от уличного театра «СоЛу», представление от артистов Упсала-цирка, мастер-класс по зумбе, эстафета «Мама, папа, я — спортивная семья!», полевая кухня и другие активности.

Старт в 11:00 от торгового комплекса «Охта Молл». Подробности и обязательная регистрация на сайте велопробег.дети-ждут.рф.

«Если нет своего велосипеда — не беда, его можно будет взять в аренду прямо на старте», — говорят организаторы.

Фонд «Дети ждут» был учрежден в 2010 году региональным общественным движением «Петербургские родители». Основное направление работы — создание анкет для ребят в детских домах Петербурга и Северо-Запада, благодаря которым их могут найти будущие родители. За 11 лет существования фонда более 4000 детей покинули сиротские учреждения и обрели семьи.

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Комментарии (2)

zlopopik
Тяжело соединить в голове, как радость сытых и здоровых дядь и теть от дружеских велопокатушек и задорный смех детворы на стартах "мама, папа, я - спортивная семья" выльется в счастье детей, живущих без родителей. Типа - " Мы тут повеселились, чтобы купить вам велик, детишки, будьте здоровы! "
Dim22
Увеличить число детей оставшихся без родителей
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