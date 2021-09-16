В Петербурге пройдёт велопробег в поддержку детей, оставшихся без попечения родителей

«Участвовать в велопробеге можно вне зависимости от уровня подготовки. Это не спортивное соревнование. Цель — помочь детям, а заодно провести субботнее утро с пользой для здоровья в компании друзей и единомышленников», — рассказали организаторы, отметив, что все собранные в ходе велопробега средства будут направлены на работу проектов фонда, который оказывает поддержку детям, оставшимся без попечения родителей.

Петербургский благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Дети ждут» приглашает всех любителей двухколесного транспорта на велопробег в поддержку своих подопечных.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 7 километров. Маршрут пройдет по Среднеохтинскому проспекту и далее по шоссе Революции до Ильинских садов. Финиш — в Малом Ильинском саду, на живописном берегу реки Охты, где всех участников будет ждать награждение и семейный праздник под открытым небом. В программе: спектакль «Волшебный сундучок» от уличного театра «СоЛу», представление от артистов Упсала-цирка, мастер-класс по зумбе, эстафета «Мама, папа, я — спортивная семья!», полевая кухня и другие активности.



Старт в 11:00 от торгового комплекса «Охта Молл». Подробности и обязательная регистрация на сайте велопробег.дети-ждут.рф.



«Если нет своего велосипеда — не беда, его можно будет взять в аренду прямо на старте», — говорят организаторы.

