«Газпром» хочет увеличить инвестпрограмму на 2021 год на 280 млрд рублей

Как говорится в сообщении компании 16 сентября, в новой редакции объем проектов инвестпрограммы составит 1,185 трлн рублей против утвержденных в конце 2020 года 902,4 млрд. В частности, на объекты капстроительства выделено 1,025 трлн рублей, на приобретение внеоборотных активов — 61,25 млрд, объем долгосрочных финансовых вложений приблизился к 100 млрд рублей.



«Корректировка связана в основном с увеличением объема инвестиций в приоритетные газотранспортные и добычные проекты "Газпрома"», — сказано в сообщении компании.

