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«Газпром» хочет увеличить инвестпрограмму на 2021 год на 280 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проекты новой инвестиционной программы и бюджета на 2021 год. После корректировки объем освоения инвестиций вырос на 283 млрд рублей, а объем заимствований сократился на 2,76 млрд.

Как говорится в сообщении компании 16 сентября, в новой редакции объем проектов инвестпрограммы составит 1,185 трлн рублей против утвержденных в конце 2020 года 902,4 млрд. В частности, на объекты капстроительства выделено 1,025 трлн рублей, на приобретение внеоборотных активов — 61,25 млрд, объем долгосрочных финансовых вложений приблизился к 100 млрд рублей.

«Корректировка связана в основном с увеличением объема инвестиций в приоритетные газотранспортные и добычные проекты "Газпрома"», — сказано в сообщении компании.

Объем финансовых заимствований в новой редакции сократился до 508 млрд рублей против 511,6 млрд, запланированных в конце прошлого года.

Проекты инвестпрограммы и финансового плана на 2021 год в новых редакциях будут вынесены на рассмотрение совета директоров ПАО «Газпром».

Таким образом, объем инвестпрограммы компании на 2021 год может превысить показатель 2020 года, утвержденный на уровне 922,48 млрд рублей. Рекордный размер инвестпрограммы газового монополиста был одобрен правлением на 2019 год. Он составил 1,32 трлн рублей.

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Комментарии (4)

Avs7153
56 школ - и газ у нас в кармане!
tsodd
Из-за этих инвест программ Газпром дивиденды государству не платит
SU LUX INN
какой же Позор! тратят Народные деньги на всякую Ерунду!
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