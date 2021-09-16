Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании с улицы Бабушкина, 19, поступил на пульт дежурного незадолго до двух часов дня 16 сентября. Горела «Шаверма», расположенная в торговом павильоне.
Персонал успел покинуть помещение. Тушить бистро поначалу пытались своими силами и заливали пламя водой из вёдер, но не преуспели, рассказывают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП».
Десять пожарных на двух машинах ликвидировали пожар в 14:13. Обгорели 10 квадратных метров — это пятая часть всего помещения. Пострадавших нет. Подписчики паблика сетуют, что готовили в кафе действительно вкусно, особенно удавалась шаверма.