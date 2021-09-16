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Шаверма дала жару у метро «Елизаровская». Вода в вёдрах бистро не спасла

Бистро «Шаверма» тушили пожарные на улице Бабушкина

Пожар вспыхнул в кафе в Невском районе Петербурга. Персонал обошёлся без травм, но заведение ждёт ремонт — завсегдатаи опечалены.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании с улицы Бабушкина, 19, поступил на пульт дежурного незадолго до двух часов дня 16 сентября. Горела «Шаверма», расположенная в торговом павильоне.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
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Персонал успел покинуть помещение. Тушить бистро поначалу пытались своими силами и заливали пламя водой из вёдер, но не преуспели, рассказывают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП».

Фото: Megapolisonline
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Десять пожарных на двух машинах ликвидировали пожар в 14:13. Обгорели 10 квадратных метров — это пятая часть всего помещения. Пострадавших нет. Подписчики паблика сетуют, что готовили в кафе действительно вкусно, особенно удавалась шаверма.

Фото: Megapolisonline

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