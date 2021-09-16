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Число пострадавших после распыления газа из баллончика в школе Махачкалы выросло до 24

В результате распыления газового баллончика в махачкалинской школе госпитализировали ещё троих

Число госпитализированных с отравлением из школы в Махачкале увеличилось до 19, в общей сложности пострадали 24 человека. Об этом со ссылкой на представителя городской администрации 16 сентября сообщает «Интерфакс».

«Пострадали 24 человека, госпитализированы из них 19. Среди пострадавших — ученики со второго по десятый класс и один учитель. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное», — отметил собеседник агентства, уточнив при этом, что три школьника помещены в реанимацию из-за необходимости обеспечения их кислородом.

Ранее «Фонтанка» писала о массовом отравлении школьников в Махачкале неизвестным веществом. Изначально сообщалось о 16 госпитализированных детях. По данным регионального минобрнауки, причиной ЧП стала выходка группы старшеклассников, которые распылили в коридоре школы газ из баллончика.

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