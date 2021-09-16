Число пострадавших после распыления газа из баллончика в школе Махачкалы выросло до 24

Число госпитализированных с отравлением из школы в Махачкале увеличилось до 19, в общей сложности пострадали 24 человека. Об этом со ссылкой на представителя городской администрации 16 сентября сообщает «Интерфакс».



«Пострадали 24 человека, госпитализированы из них 19. Среди пострадавших — ученики со второго по десятый класс и один учитель. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное», — отметил собеседник агентства, уточнив при этом, что три школьника помещены в реанимацию из-за необходимости обеспечения их кислородом.

