FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
72.85р86.07р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Из тюменской колонии сбежал приговоренный к 23 годам за жестокое убийство. Ему оставалось сидеть два года

В Тюменской области ищут сбежавшего из колонии заключенного

В Тюмени из колонии-поселения сбежал мужчина, приговоренный к 23 годам и 4 месяцам заключения за убийство с особой жестокостью (и не только). Отсидеть ему оставалось около двух лет, сообщает 16 сентября 72.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления федеральной службы исполнения наказаний.

43-летнего Александра Новикова хватились накануне — в тот момент он должен был находиться на автомойке. Ориентировка опубликована на сайте ФСИН по Тюменской области, местных жителей просят присмотреться к кареглазым коротко стриженным мужчинам с залысинами.

«В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы», — уточнили во ФСИН.

По данным издания, Новикова осудили в 2000 году за убийство, вымогательство, кражу и незаконный сбыт огнестрельного оружия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

ассасин
ой дурак😱😱😱осталось то???? два года!
Abu-Denis
Упырю не терпится взяться за старое. Государство помогло ему в побеге, отправив на поселение.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний