Из тюменской колонии сбежал приговоренный к 23 годам за жестокое убийство. Ему оставалось сидеть два года

В Тюмени из колонии-поселения сбежал мужчина, приговоренный к 23 годам и 4 месяцам заключения за убийство с особой жестокостью (и не только). Отсидеть ему оставалось около двух лет, сообщает 16 сентября 72.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления федеральной службы исполнения наказаний.



43-летнего Александра Новикова хватились накануне — в тот момент он должен был находиться на автомойке. Ориентировка опубликована на сайте ФСИН по Тюменской области, местных жителей просят присмотреться к кареглазым коротко стриженным мужчинам с залысинами.

