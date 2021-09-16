Из тюменской колонии сбежал приговоренный к 23 годам за жестокое убийство. Ему оставалось сидеть два года

В Тюмени из колонии-поселения сбежал мужчина, приговоренный к 23 годам и 4 месяцам заключения за убийство с особой жестокостью (и не только). Отсидеть ему оставалось около двух лет, сообщает 16 сентября 72.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления федеральной службы исполнения наказаний.
43-летнего Александра Новикова хватились накануне — в тот момент он должен был находиться на автомойке. Ориентировка опубликована на сайте ФСИН по Тюменской области, местных жителей просят присмотреться к кареглазым коротко стриженным мужчинам с залысинами.
«В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы», — уточнили во ФСИН.
По данным издания, Новикова осудили в 2000 году за убийство, вымогательство, кражу и незаконный сбыт огнестрельного оружия.