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В Петербурге намыло новые районные границы. Смольный меняет закон о территориальном устройстве города

В Петербурге меняют границы районов из-за новых намывных территорий

Правительство Петербурга намерено изменить закон о территориальном устройстве города, чтобы «легализовать» намывы в двух районах. Федеральное согласие получено.

Проект постановления опубликован 16 сентября. Он меняет как текстовое, так и графическое описание границ районов города — Петроградского и Петродворцового.

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В пояснительной записке сказано, что причина — в намывных территориях. Одна из них — земельный участок площадью 166 тысяч квадратных метров по Южной дороге на Крестовском острове. Судя по разрешению на ввод в эксплуатацию, выданному компании «Интэкс», речь о намыве под станцию метро «Зенит» (бывшая «Новокрестовская») — «Фонтанка» писала о том, как этот проект ушел в уголовное русло. Основная «новая» площадь — это участки у порта Бронка в Петродворцовом районе.

Федеральное правительство дало свое согласие на изменение границ Петербурга в конце 2020 года, Совет Федерации его утвердил летом 2021-го.

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