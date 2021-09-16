Проект постановления опубликован 16 сентября. Он меняет как текстовое, так и графическое описание границ районов города — Петроградского и Петродворцового.
В пояснительной записке сказано, что причина — в намывных территориях. Одна из них — земельный участок площадью 166 тысяч квадратных метров по Южной дороге на Крестовском острове. Судя по разрешению на ввод в эксплуатацию, выданному компании «Интэкс», речь о намыве под станцию метро «Зенит» (бывшая «Новокрестовская») — «Фонтанка» писала о том, как этот проект ушел в уголовное русло. Основная «новая» площадь — это участки у порта Бронка в Петродворцовом районе.
Федеральное правительство дало свое согласие на изменение границ Петербурга в конце 2020 года, Совет Федерации его утвердил летом 2021-го.