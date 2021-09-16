FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
72.85р86.07р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

В Петербурге впервые с лета зафиксировали почти 350 госпитализаций с коронавирусом за сутки

Показатели пандемии коронавируса в Петербурге демонстрируют рост, особенно — госпитализация, следует из отчетов Смольного.

Как говорится в опубликованном 16 сентября «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб», за сутки в стационары были доставлены 349 человек. В последний раз такие высокие значения госпитализации фиксировались в середине лета. А на пике третьей волны, в конце июня, в больницы увозили больше 1 000 петербуржцев в день.

Число свободных коронавирусных коек в стационарах также сокращается. Из 5 163 мест в Петербурге заняты 4 033, то есть 78%. В реанимации находятся 419 человек, на ИВЛ — 153 пациента. Амбулаторно, с ковидом и пневмониями, лечатся 19 312 горожан.

Темпы вакцинации не показывают рекордов. За минувшие сутки первую дозу получили 3 087 человек. Закончили цикл (включая укол однокомпонентным «Спутником Лайт») — 9 707 жителей. Всего с начала прививочной кампании целиком были вакцинированы 1,57 млн петербуржцев. В запасе еще более 618 тысяч доз вакцины.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

lenaF
Врачи массово увольняются из поликлиник и стационаров , даже несмотря на сильно выросшие зарплаты.
Боже упаси сейчас оказаться в петербургском чумном бараке, если вы не госчиновник или не медийная личность.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний