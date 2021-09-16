В Петербурге впервые с лета зафиксировали почти 350 госпитализаций с коронавирусом за сутки

Как говорится в опубликованном 16 сентября «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб», за сутки в стационары были доставлены 349 человек. В последний раз такие высокие значения госпитализации фиксировались в середине лета. А на пике третьей волны, в конце июня, в больницы увозили больше 1 000 петербуржцев в день.
Число свободных коронавирусных коек в стационарах также сокращается. Из 5 163 мест в Петербурге заняты 4 033, то есть 78%. В реанимации находятся 419 человек, на ИВЛ — 153 пациента. Амбулаторно, с ковидом и пневмониями, лечатся 19 312 горожан.
Темпы вакцинации не показывают рекордов. За минувшие сутки первую дозу получили 3 087 человек. Закончили цикл (включая укол однокомпонентным «Спутником Лайт») — 9 707 жителей. Всего с начала прививочной кампании целиком были вакцинированы 1,57 млн петербуржцев. В запасе еще более 618 тысяч доз вакцины.