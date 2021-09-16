Отключили от сети. Экс-глава «МРСК Северо-Запад» получил 12 лет колонии по делу об откатах на 70 млн

Как сообщили в региональном следственном комитете, 16 сентября экс-гендиректор «МРСК Северо-Запад» Александр Летягин приговорён к 12 годам в колонии строгого режима со штрафом в 50 млн рублей. Суд признал его виновным в восьми эпизодах получения взятки, совершённых группой лиц по предварительному сговору.

По версии обвинения, Летягин вместе с подчинёнными в 2014–2018 годах получал незаконные вознаграждения за беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между организациями и «МРСК Северо-Запада». За несколько лет набежало более 70 млн рублей откатов, в обвинительном заключении говорилось, что часть средств Летягин легализовал.



Вместе с ним на скамье подсудимых оказались Владимир Лазуткин, бывший советником в управлении делами компании, а также заместитель главы ПАО «МРСК Северо-Запада» — директор филиала «Комиэнерго» Валерий Драйдт, его замы Евгений Сесюк и Дмитрий Вылегжанин. Все с приставкой «экс».



Вылегжанин и Лазуткин за посредничество в получении взяток получили 8 лет и 7,5 года лишения свободы соответственно со штрафами в 18 и 12 млн рублей. Драйдт и Сесюк, как установил суд, клали деньги в свой карман. Пять эпизодов взяточничества потянули на 9 лет для Драйдта и 5 лет для Сесюка. Их штрафы скромнее: 6 и 5 млн рублей.



Исправляться всех фигурантов суд отправил в колонию строгого режима. Все, за исключением Лазуткина, лишены права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года каждый.

