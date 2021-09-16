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Zoom или Skype? Роскачество составило топ-10 лучших приложений для видеозвонков

Исследование программ для видеозвонков провели в Роскачестве

Центр цифровой экспертизы Роскачества сообщает об итогах «беспрецедентно широкого исследования» приложений для видеозвонков. Один из главных выводов: Zoom обогнал Skype по совокупности критериев, а по удобству уступил.

Как сообщается на сайте ведомства 16 сентября, протестированы 19 приложений-мессенджеров и социальных сетей: десять для iOS и девять для Android, а также два специализированных сервиса (версии Skype и Zoom для обеих платформ). Более половины приложений по совокупности всех критериев получили хорошую оценку — выше 4 баллов. Не рекомендованных для использования программ среди них нет.

Наиболее функциональными приложениями среди мессенджеров и соцсетей ЦЦЭ признал Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а среди специализированных сервисов видеосвязи — Zoom. Самые удобные: Telegram, WhatsApp и Facebook Messenger — среди мессенджеров и соцсетей на iOS; WhatsApp, «Одноклассники» и Facebook Messenger — на Android. Zoom по этому критерию немного отстал от Skype.

В области информационной безопасности все приложения показали хорошие результаты, но есть на что обратить внимание. Эксперты проверяли, запрашивает ли сервис только минимально необходимые пользовательские данные и разрешения, а также требует ли придумать для аккаунта сложный пароль и позволяет ли защитить паролем сам вход. Четыре приложения для регистрации запрашивают избыточные данные: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и FaceTime. Discord и Instagram не требуют сложный пароль. Защитить паролем приложение позволяют Telegram, WhatsApp и «ВКонтакте». Zoom и Skype могут «запаролить» приложение только в версии для iOS. В общей сложности все приложения продемонстрировали неплохую безопасность и получили оценки выше 4 баллов (за исключением Instagram). Skype и Zoom по безопасности идентичны.

Инфографика Роскачества
Инфографика Роскачества
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Инфографика Роскачества
Инфографика Роскачества
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«Согласно проведенному Роскачеством социологическому исследованию, среди устройств, на которых респонденты используют сервисы для видеосвязи, лидируют смартфоны (86,8%). Две ключевые задачи, для которых с большим отрывом используют сервисы видеосвязи, — это общение с родными и близкими (83,2%) и рабочие вопросы (46%). Большинство опрошенных пользуются сервисами для видеосвязи несколько раз в неделю (39,4%). Подавляющее большинство респондентов использует более одного сервиса для видеозвонков на своих устройствах (67,9%)», — отмечает заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов.

Инфографика Роскачества
Инфографика Роскачества
Инфографика Роскачества
Инфографика Роскачества

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Комментарии (1)

мухомор
отсутствие тимс и зум в рейтингах означает, что в заголовке не хватает приписки "для домохозяек и школьников".
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